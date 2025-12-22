हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र निकाय चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद फिर उसी बात पर अड़े उद्धव ठाकरे, सरकार पर लगाए आरोप

महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद फिर उसी बात पर अड़े उद्धव ठाकरे, सरकार पर लगाए आरोप

Maharashtra: नगरपरिषद और नगर पंचायत के चुनाव के बाद शिवसेना UBT ने BJP पर धनबल, दबाव और सत्ता के दुरुपयोग से जीत हासिल करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. ये आरोप सामना में छपे संपादकीय के द्वारा लगाया गया.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Updated at : 22 Dec 2025 08:01 AM (IST)
नगरपरिषद और नगर पंचायत चुनावों में महायुति की जीत के बाद शिवसेना यूबीटी ने चुनावी गड़बड़ियों का गंभीर आरोप लगाया है. पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना में प्रकाशित संपादकीय के जरिए बीजेपी, शिंदे गुट और अजीत पवार गुट पर धनबल, दबाव और सत्ता के दुरुपयोग से चुनाव जीतने का आरोप लगाया है. 

यह संपादकीय महाराष्ट्र में हुए नगरपालिका और नगराध्यक्ष चुनावों के नतीजों के तुरंत बाद सामने आया है. शिवसेना यूबीटी का कहना है कि इन चुनावों का महत्व केवल स्थानीय सत्ता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा करता है. पार्टी के अनुसार नतीजों का पैटर्न पहले से तय था और परिणाम उसी ‘सेटिंग’ के अनुरूप आए.

पैसा उड़ाने का खेल बन गया है चुनाव- सामना

सामना के संपादकीय में कहा गया है कि आज के समय में चुनाव जनता की सेवा का नहीं बल्कि पैसा उड़ाने का खेल बन गए हैं. 288 नगराध्यक्ष पदों के लिए हुए चुनावों में बीजेपी ने सौ से अधिक सीटें जीतीं, जबकि शिंदे गुट और अजीत पवार गुट ने चालीस-चालीस से ज्यादा सीटें हासिल कीं. कांग्रेस, शरद पवार गुट, शिवसेना यूबीटी और अन्य दलों को मिलाकर लगभग साठ सीटें मिलीं. 

संपादकीय के अनुसार यह वही पैटर्न है जो पहले विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिला था. इसमें दावा किया गया है कि असली मुकाबला सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच नहीं बल्कि सत्ताधारी दलों के भीतर धन और सत्ता को लेकर था. इस दौरान प्रति वोट चार हजार से लेकर पच्चीस हजार रुपये तक के भाव तय किए जाने का आरोप लगाया गया है.

डरा-धमका कर और पैसे दे कर मतदान का आरोप

संपादकीय में कई स्थानों पर राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं. नांदेड़ जिले के धर्माबाद का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि मतदान के दिन लगभग 1500 मतदाताओं को बंधक बनाकर उन्हें पैसे देने की कोशिश की गई. आरोप है कि जो मतदाता रिश्वत लेने से इनकार कर रहे थे, उन्हें धमकाया गया.

कई इलाकों में घर-घर पैसों के पैकेट बांटे जाने और जबरन मतदान कराए जाने की बात भी कही गई है. इसके अलावा अनेक मतदान केंद्रों पर ईवीएम खराब होने से मतदाता चार से पांच घंटे इंतजार के बाद बिना वोट डाले लौट गए. सामना के अनुसार विदर्भ और मराठवाड़ा में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर हुईं, लेकिन चुनाव आयोग ने आंखें मूंदे रखीं.

तेलंगाना और पंजाब का दिया हवाला

संपादकीय में महाराष्ट्र की तुलना तेलंगाना और पंजाब से करते हुए कहा गया है कि वहां बैलेट पेपर या निष्पक्ष हालात में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा. सवाल उठाया गया है कि महाराष्ट्र में ऐसा कौन सा असाधारण विकास हुआ है, जिसके चलते जनता बार-बार इन्हीं दलों को भारी बहुमत से जिताती दिख रही है. 

सामना का दावा है कि यदि भ्रष्टाचार और बेईमानी ही जीत का आधार बन गए हैं तो यह महाराष्ट्र के स्वाभिमान के लिए खतरा है. अंत में यह सवाल दोहराया गया है कि जब आम लोग कहते हैं कि उन्होंने वोट नहीं दिया, तो फिर इन्हें जिताया किसने. यदि यह जीत पैसों से खरीदी गई है, तो यह लोकतंत्र और देश दोनों के लिए खतरनाक तस्वीर है.

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Published at : 22 Dec 2025 08:01 AM (IST)
MAHARASHTRA NEWS Shivsena (UBT)
