शिवेसना यूबीटी नेता संजय राउत की तबीयत प्रेस वार्ता के बाद बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
Sanjay Raut Hospitalaised: शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के सांसद संजय राउत फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं.
शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उन्हें मुंबई स्थित भांडुप के फोर्टिस में भर्ती कराया गया है. जानकारी के अनुसार राउत तबीयत में कुछ असहज महसूस कर रहे थे. इसके बाद उन्हें 12 बजे के करीब अस्पताल में भर्ती कराया गया.
कुछ दिन पहले, संजय राउत का फोर्टिस अस्पताल में ब्लड टेस्ट हुआ था. फ़िलहाल, संजय राउत की हालत स्थिर है. बताया जा रहा है कि उन्हें अस्वस्थ महसूस होने के कारण तत्काल फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
संजय राउत ने हमेशा की तरह सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी.
