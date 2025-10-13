हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रशिवेसना यूबीटी नेता संजय राउत की तबीयत प्रेस वार्ता के बाद बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

शिवेसना यूबीटी नेता संजय राउत की तबीयत प्रेस वार्ता के बाद बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

Sanjay Raut Hospitalaised: शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के सांसद संजय राउत फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Updated at : 13 Oct 2025 01:00 PM (IST)
शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उन्हें मुंबई स्थित भांडुप के फोर्टिस में भर्ती कराया गया है.  जानकारी के अनुसार राउत तबीयत में कुछ असहज महसूस कर रहे थे. इसके बाद उन्हें 12 बजे के करीब अस्पताल में भर्ती कराया गया.

कुछ दिन पहले, संजय राउत का फोर्टिस अस्पताल में ब्लड टेस्ट हुआ था. फ़िलहाल, संजय राउत की हालत स्थिर है. बताया जा रहा है कि उन्हें अस्वस्थ महसूस होने के कारण तत्काल फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

संजय राउत ने हमेशा की तरह सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी.

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Published at : 13 Oct 2025 12:51 PM (IST)
