महाराष्ट्र के लातूर जिले में रविवार (12 अक्टूबर) की शाम दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई. किसी छोटी सी बात को लेकर शुरू हुए विवाद ने तब हिंसक रूप ले लिया, जब दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी होने लगी, जिससे तनाव बढ़ गया. मामला संज्ञान में आते ही पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और हालात काबू में किए. हालांकि, माहौल में अभी भी तनाव बरकरार है.

मामला लातूर जिले के हडोळती गांव का है. अहमदपुर तालुके के हडोळती गांव में दो गुटों के बीच रविवार शाम जबरदस्त झड़प हो गई. मामूली विवाद ने देखते ही देखते गंभीर रूप ले लिया और दोनों तरफ से जमकर पथराव शुरू हो गया. अचानक हुए इस संघर्ष से गांव में तनाव का माहौल बन गया. कई लोग घायल हुए.

पुलिस की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

सूचना मिलते ही अहमदपुर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पा लिया. पुलिस के समय पर पहुंच जाने से बड़ा हादसा टल गया. फिलहाल गांव में शांति बनी हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात किया गया है.