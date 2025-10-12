'तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के अगले CM', संजय राउत ने प्रशांत किशोर को भी दी नसीहत

बिहार चुनाव को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने जनसुराज पार्टी (जेएसपी) चीफ प्रशांत किशोर का नाम लेकर आज रविवार (12 अक्टूबर 2025) को बड़ा बयान दिया है. संजय राउत ने कहा कि, प्रशांत किशोर ने एक पार्टी निकाली है, वो किसी एक व्यक्ति का नाम लेकर राजनीति करते हैं, वह राजनीतिक रणनीति है."

संजय राउत ने आगे कहा कि, तेजस्वी यादव बिहार के गैर विवादित नेता है और राहुल गांधी देश के गैर विवादित नेता है. प्रशांत किशोर को अपनी जो ताकत है, वह बिहार में अभी दिखानी है, उनकी पार्टी नई-नई है. उनकी (प्रशांत किशोर) की दौलत नई-नई है, लेकिन बातें नई-नई करते हैं. शिवसेना नेता यूबीटी ने कहा, जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, तब इस बारे में बात करेंगे. उन्होंने दावा किया है कि, "तेजस्वी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे उन्हें कोई नहीं रोक सकता है."

पीके की पार्टी ने 51 सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान

आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने 51 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है. पार्टी ने 7 अनुसूचित जाति, 17 अतिपिछड़ों, 11 पिछड़े, 8 अल्पसंख्यक और 8 सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जन सुराज ने बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है. जन सुराज के अध्यक्ष उदय सिंह ने प्रेस वार्ता में उम्मीदवारों की सूची जारी की. इस सूची में 51 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम हैं. हालांकि, कैंडिडेट्स की इस लिस्ट में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का नाम नहीं है. ऐसे में माना जा रहा है कि वे इस चुनाव में पार्टी के लिए चुनावी रणनीति बनाएंगे.

बिहार में दो फेज में होगा विधानसभा चुनाव

राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक, राज्य की 243 सीटों के लिए दो चरण में चुनाव होने हैं. पहले चरण के लिए 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे. वहीं, दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी और इस दौर में 122 सीटों पर वोट पड़ेंगे. जनसुराज नेता प्रशांत किशोर पिछले दो साल से राज्य में लगातार एक्टिव हैं.