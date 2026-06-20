हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रउद्धव गुट के 6 सांसदों की बगावत पर राज ठाकरे का आया बयान, कहा- 'अमित शाह 2029 की तैयारी...'

उद्धव गुट के 6 सांसदों की बगावत पर राज ठाकरे का आया बयान, कहा- 'अमित शाह 2029 की तैयारी...'

Raj Thackeray News: एमएनएनस प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि कोई भी हमेशा के लिए सत्ता में बने रहने के लिए नहीं आया है. कांग्रेस ने देश पर 60 साल तक राज किया और आज उसकी हालत देख लीजिए. 

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 20 Jun 2026 03:46 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में 'ऑपरेशन टाइगर' और उद्धव ठाकरे गुट के छह सांसदों की बगावत के बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ है. इस बीच एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने इसे लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने मौजूदा सियासी माहौल की नैतिकता पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई भी हमेशा के लिए सत्ता में बने रहने के लिए नहीं आया है. कांग्रेस ने देश पर 60 साल तक राज किया और आज उसकी हालत देख लीजिए. 

राज ठाकरे ने उद्धव गुट के 6 सांसदों के पाला बदलने का जिक्र करते हुए केंद्र की सरकार को घेरा. उन्होंने कहा, ''अब, जब UBT गुट के छह सांसद अलग हो गए हैं, तो पत्रकार मेरे पास आए और मेरी प्रतिक्रिया पूछी. मैंने उनसे बदले में एक सवाल पूछा कि केंद्र में किसकी सरकार है? उन्होंने कहा BJP की. फिर मैंने पूछा, ये सांसद BJP में शामिल होने के बजाय शिंदे के साथ क्यों जा रहे हैं? केंद्र में कैसी राजनीति हो रही है? अमित शाह 2029 की तैयारी कर रहे हैं. अगर BJP उनका विरोध करती, तो शायद दूसरे लोग उनके साथ खड़े नहीं होते, वरना ये नेता सीधे BJP में शामिल हो सकते थे."

'करोड़ों रुपये में जनप्रतिनिधियों को खरीदा-बेचा जा रहा'

MNS प्रमुख ने ये भी कहा कि करोड़ों रुपये में जनप्रतिनिधियों को खरीदा-बेचा जा रहा है. आत्मसम्मान की मौत हो गई है, जनप्रतिनिधि बिक रहे हैं. उन्होंने प्रदेश की महायुति सरकार पर कृषि संकट, किसानों की खुदकुशी और बेरोजगारी जैसे अहम मसलों पर से आम लोगों का ध्यान भटकाने का भी आरोप लगाया. 

उद्धव गुट के 6 सांसदों की बगावत के बाद सियासत तेज

गौरतलब है कि शिवसेना (यूबीटी) के 6 सांसदों ने बगावत कर दी है और कहा जा रहा है कि वो शिंदे गुट में जाने वाले हैं. इन 6 सांसदों ने कथित तौर पर स्पीकर को प्रस्ताव देकर शिंदे गुट में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है. उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में हुई बैठकों में ये छह सांसद शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि पार्टी में सबकुछ ठीक नहीं है. इन सांसदों के बैठक में शामिल नहीं होने के बाद से ही प्रदेश में सियासत तेज हो गई है. आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं.

उद्धव ठाकरे ने पार्टी में मतभेदों पर क्या कहा?

उधर, मुंबई में उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार (19 जून) को शिवसेना की 60वीं वर्षगांठ के मौके पर पार्टी के अंदर चल रहे मतभेदों पर अपनी बात रखी थी. इस दौरान उन्होंने उन धारणाओं को खारिज कर दिया कि वे सत्ता से चिपके रहने के लिए बेताब हैं. उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं सियासत में बलपूर्वक पद पर बने रहने के लिए नहीं आया था. जब तक मेरे सामने खड़े लाखों शिवसैनिक चाहते हैं कि मैं नेतृत्व करूं, मैं लड़ता रहूंगा लेकिन जिस वक्त बालासाहेब की शिवसेना के सच्चे कार्यकर्ता, मुझसे कहेंगे कि अब जाने का समय आ गया है, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दूंगा.

उद्धव गुट के सांसदों की टूट पर पहली बार बोले एकनाथ शिंदे, 'ये तो बस ट्रेलर, फिल्म अभी बाकी है'

Published at : 20 Jun 2026 03:46 PM (IST)
Tags :
Uddhav Thackeray राज ठाकरे Eknath Shinde MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
उद्धव गुट के 6 सांसदों की बगावत पर राज ठाकरे का आया बयान, कहा- 'अमित शाह 2029 की तैयारी...'
उद्धव गुट के 6 सांसदों की बगावत पर राज ठाकरे का आया बयान, कहा- 'अमित शाह 2029 की तैयारी...'
महाराष्ट्र
मुंबई: BEST कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी, बसों में तोड़फोड़; लाखों यात्री प्रभावित
मुंबई: BEST कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी, बसों में तोड़फोड़; लाखों यात्री प्रभावित
महाराष्ट्र
Solapur News: एकतरफा प्यार में सोलापुर में युवक की हंसिया से निर्मम हत्या, आरोपी संतोष गिरफ्तार
एकतरफा प्यार में सोलापुर में युवक की हंसिया से निर्मम हत्या, आरोपी संतोष गिरफ्तार
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हादसा, छत्रपती संभाजीनगर के 5 पर्यटक समुद्र में डूबे, तलाश जारी
महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हादसा, छत्रपती संभाजीनगर के 5 पर्यटक समुद्र में डूबे, तलाश जारी
Advertisement

वीडियोज

Shiv Sena UBT Crisis: 'शोले' का डायलॉग..' कु@त्ता-टाइगर' और भयंकर वार... शिंदे-उद्धव में आर-पार!
Tanishq Showroom Robbery: तनिष्क शोरूम चोरी कांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, 2 और आरोपी गिरफ्तार
Ram Mandir Donation Scam | Janhit: 'चढ़ावा चोरों' पर FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? | UP News | Ayodhya
Ram Mandir Donation Row | Mahadangal: आस्था पर 'डाका'-किसी ने क्या रोका! | Mandir Chori | SIT
Sansani | Crime News: बिहार की 'कातिल' पुलिस ! | Bihar News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Exclusive: 'फिलिस्तीन में भी ऐसा नहीं होता, जैसा...', PoK में पाकिस्तान आर्मी की बर्बरता पर भड़के प्रदर्शनकारी, निहत्थों पर कर दी थी फायरिंग
'फिलिस्तीन में भी ऐसा नहीं होता, जैसा...', PoK में PAK आर्मी की बर्बरता पर भड़के प्रदर्शनकारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर में योगी सरकार ने खत्म की 6 शासकीय अधिवक्ताओं की सेवा, आजम खान केस में कर रहे थे पैरवी
रामपुर में योगी सरकार ने खत्म की 6 शासकीय अधिवक्ताओं की सेवा, आजम खान केस में कर रहे थे पैरवी
इंडिया
महुआ मोइत्रा भी छोड़ेंगी ममता बनर्जी का साथ? TMC सांसद ने अचानक कर दी मोदी सरकार की तारीफ
महुआ मोइत्रा भी छोड़ेंगी ममता बनर्जी का साथ? TMC सांसद ने अचानक कर दी मोदी सरकार की तारीफ
बॉलीवुड
हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जॉली संग स्क्रीन शेयर करती दिखेंगी प्रियंका चोपड़ा, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा
हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जॉली संग स्क्रीन शेयर करती दिखेंगी प्रियंका चोपड़ा, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी विवाद पर श्रीलंकाई कप्तान का चौंकाने वाला बयान, फाइनल से पहले कहा- हमने किसी को...
वैभव सूर्यवंशी विवाद पर श्रीलंकाई कप्तान का चौंकाने वाला बयान, फाइनल से पहले कहा- हमने किसी को
Blog
Opinion: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समाज में जाति धर्म के आगे प्रेम-हत्या क्यों बढ़ रही है?
Opinion: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समाज में जाति धर्म के आगे प्रेम-हत्या क्यों बढ़ रही है?
धर्म
Yoga Day 2026: क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
यूटिलिटी
LPG Update: क्या बंद हो सकती है LPG सप्लाई? e-KYC को लेकर नया अपडेट जारी, अभी जान लें पूरा नियम
LPG Update: क्या बंद हो सकती है LPG सप्लाई? e-KYC को लेकर नया अपडेट जारी, अभी जान लें पूरा नियम
ABP NEWS
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
ABP NEWS
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
ABP NEWS
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
ABP NEWS
"मौका है तो उठा लो"—मुफ़्त ऑफ़र की ख़बर सुनकर हंगामा मच गया।
Embed widget