एकनाथ शिंदे गुट के नेता ने राज ठाकरे से की मुलाकात, कहा- 'हम अपने रिश्तों को...'

शिवसेना के पूर्व विधायक सदा सरवणकर ने सोमवार (22 सितंबर) को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की. एकनाथ शिंदे गुट के नेता सरवणकर 2024 के विधानसभा चुनाव में माहिम सीट पर राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के खिलाफ चुनाव लड़े थे.

तब से इन दोनों नेताओं के बीच संबंध सहज नहीं रहे. इस चुनाव में सरवणकर और अमित ठाकरे दोनों को हार का सामना करना पड़ा. इस सीट से उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (यूबीटी) के महेश सावंत जीते. अमित ठाकरे का ये पहला चुनाव था.

क्या बोले सदा सरवणकर?

सोमवार को शिवाजी पार्क जिमखाना के पुनः उद्घाटन के मौके पर राज ठाकरे से मुलाकात के बाद सदा सरवणकर ने कहा, “मैंने राज ठाकरे का आशीर्वाद लिया. उन्होंने मेरी पीठ भी थपथपाई. हमारा संबंध राज साहब से बहुत पुराना है. हमारा गहरा नाता है और हम अपने रिश्तों को भूल नहीं सकते. आज मैं उनका पड़ोसी हूं.”

उन्होंने 2024 विधानसभा चुनावों में अपनी हार का जिक्र करते हुए कहा, “चुनाव एक अलग मुद्दा है. चुनावों के दौरान हमारी जिम्मेदारियां अलग थीं.”

शिवाजी पार्क माहिम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है. इस कार्यक्रम में शिवसेना (यूबीटी) के नेता और स्थानीय सांसद अनिल देसाई और विधायक महेश सावंत भी मौजूद थे.

माहिम सीट का हाल

2024 के चुनाव में उद्धव ठाकरे गुट के महेश सावंत को 50,213 वोट मिले थे वहीं सदा सरवणकर को 48,897 वोट मिले. अमित ठाकरे को 33,062 वोट मिले.

सदा सरवणकर 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना के टिकट पर लड़े और जीते. तब शिवसेना अविभाजित नहीं थी. 2009 में सदा सरवणकर कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे और उन्हें राज ठाकरे की पार्टी के नितिन सरदेसाई ने हराया था.

इस चुनाव में शिवसेना के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे थे. 2014 के चुनाव में सरवणकर ने नितिन सरदेसाई को हरा दिया. 2019 में उन्होंने एमएनएस के उम्मीदवार संदीप देशपांडे को हराया. कांग्रेस के प्रवीण नाईक तीसेरे स्थान पर रहे.