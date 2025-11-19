हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर! एकनाथ शिंदे की नाराजगी के बाद BJP ने ले लिया यह बड़ा फैसला

महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर! एकनाथ शिंदे की नाराजगी के बाद BJP ने ले लिया यह बड़ा फैसला

Shiv Sena News: शिवसेना मंत्रियों की नाराजगी के बाद, BJP ने एकनाथ शिंदे को आश्वासन दिया है कि उनकी पार्टी शिवसेना नेताओं को शामिल नहीं करेगी. गठबंधन में टकराव वाले मुद्दों पर चर्चा के लिए बैठक होगी.

By : वैभव परब | Updated at : 19 Nov 2025 06:46 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर सामने आ रही है. उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के मंत्रियों की नाराजगी की वजह सामने आ गई है. इसी का हल निकालते हुए शिवसेना और बीजेपी के बीच एक बड़ा फैसला भी हुआ है. दरअसल, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने एकनाथ शिंदे को आश्वासन दिया है कि उनकी पार्टी का कोई भी नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल नहीं होगा. 

शिवसेना और बीजेपी के बीच चल रहे अनबन के बीच यह बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी की ओर से दावा किया गया है कि शिवसेना के किसी भी कार्यकर्ता को बीजेपी में शामिल नहीं किया जाएगा. इस मुद्दे पर अगले दो दिनों में शिवसेना और बीजेपी के सीनियर नेताओं की बैठक भी होगी. 

देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को दिया आश्वासन

महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले होने वाली इस बैठक में इस बात पर चर्चा की जाएगी कि महायुति में किस-किस जिले में टकराव है और इसका समाधान कैसे निकाला जाए. दोनों नेताओं ने एक दूसरे को आश्वासन दिया है कि चुनाव के समय युती धर्म दोनों दलों की ओर से निभाया जाएगा. 

बता दें, एकनाथ शिंदे के गढ़ माने जाने वाले ठाणे, कल्याण डोबिंवली, पालघर से कई कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होने की योजना बना रहे थे. इसी नाराजी क लेकर एकनाथ शिंदे के मंत्रियों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट मीटिंग का बहिष्कार किया था. 

कैबिनेट मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे शिवसेना के मंत्री

जब कैबिनेट की बैठक चल रही थी, तब शिवसेना के मंत्री मीटिंग रूम में न पहुंचकर सीएम फडणवीस के दफ्तर में बैठे रहे. केवल एकनाथ शिंदे की मीटिंग में पहुंचे. इसके बाद शिवसेना मंत्रियों ने सीएम फडणवीस से मुलाकात की और अपनी नाराजगी की वजह बताई. 

शिवसेना और बीजेपी की बातचीत का क्या निकला निष्कर्ष?

मीटिंग में शामिल न होने के बाद एकनाथ शिंदे के मंत्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले और कहा कि वे इस बात से नाराज हैं कि शिवसेना नेताओं को बीजेपी में शामिल किया जा रहा है. इसपर सीएम फडणवीस ने समझाया कि उल्हासनगर में शुरुआत तो शिवसेना ने ही की थी. अगर शिंदे गुट करे तो सही और बीजेपी करे तो गलत, यह कैसे संभव है? 

इसके बाद सीएम फडणवीस ने स्पष्ट रूप से कहा कि अब से एक दूसरे के कार्यकर्ताओं को दोनों ही दलों में एंट्री नहीं दी जाएगी, लेकिन इस नियम का पालन दोनों पार्टियों को करना होगा. इस बात पर शिवसेना और बीजेपी में सहमति बनी है. 

और पढ़ें
Published at : 19 Nov 2025 06:39 AM (IST)
Tags :
Maharashtra News BJP Eknath Shinde Shiv Sena Mahayuti
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कौन है जवाद सिद्दीकी, ED की रडार पर कैसे आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर? जानें सब कुछ
कौन है जवाद सिद्दीकी, ED की रडार पर कैसे आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर? जानें सब कुछ
इंडिया
हत्या से लेकर अपहरण तक अब तक कई अपराध कर चुका है लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल, देखें गुनाहों की पूरी लिस्ट
हत्या से लेकर अपहरण तक अब तक कई अपराध कर चुका है लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल, देखें गुनाहों की पूरी लिस्ट
क्रिकेट
ASHES SERIES 1932-33: इंग्लैंड की घातक रणनीति भी डॉन ब्रैडमैन के इरादे नहीं डिगा सकी थी
ASHES SERIES 1932-33: इंग्लैंड की घातक रणनीति भी डॉन ब्रैडमैन के इरादे नहीं डिगा सकी थी
बॉलीवुड
तारा सुतारिया की 10 तस्वीरें: हसीन लुक..दिलकश अवतार और परफेक्ट फिगर, देखकर आप भी कहेंगे यूं ही नहीं दिल हारे वीर
तारा सुतारिया की 10 तस्वीरें: हसीन लुक..दिलकश अवतार और परफेक्ट फिगर से बनाती हैं दीवाना
Advertisement

वीडियोज

अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Sandeep Chaudhary: PK की हार, 'दुरुपयोग' बना बहाना! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar Politics
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कौन है जवाद सिद्दीकी, ED की रडार पर कैसे आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर? जानें सब कुछ
कौन है जवाद सिद्दीकी, ED की रडार पर कैसे आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर? जानें सब कुछ
इंडिया
हत्या से लेकर अपहरण तक अब तक कई अपराध कर चुका है लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल, देखें गुनाहों की पूरी लिस्ट
हत्या से लेकर अपहरण तक अब तक कई अपराध कर चुका है लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल, देखें गुनाहों की पूरी लिस्ट
क्रिकेट
ASHES SERIES 1932-33: इंग्लैंड की घातक रणनीति भी डॉन ब्रैडमैन के इरादे नहीं डिगा सकी थी
ASHES SERIES 1932-33: इंग्लैंड की घातक रणनीति भी डॉन ब्रैडमैन के इरादे नहीं डिगा सकी थी
बॉलीवुड
तारा सुतारिया की 10 तस्वीरें: हसीन लुक..दिलकश अवतार और परफेक्ट फिगर, देखकर आप भी कहेंगे यूं ही नहीं दिल हारे वीर
तारा सुतारिया की 10 तस्वीरें: हसीन लुक..दिलकश अवतार और परफेक्ट फिगर से बनाती हैं दीवाना
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
RRB JE भर्ती 2025 में बड़ी अपडेट, बढ़ी वैकेंसी और आखिरी तारीख; ऐसे करें अप्लाई
RRB JE भर्ती 2025 में बड़ी अपडेट, बढ़ी वैकेंसी और आखिरी तारीख; ऐसे करें अप्लाई
यूटिलिटी
व्हाट्सऐप पर कोई ब्लैकमेल करे, तो तुरंत उठाएं ये कदम
व्हाट्सऐप पर कोई ब्लैकमेल करे, तो तुरंत उठाएं ये कदम
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget