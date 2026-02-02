हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रक्या NCP के विलय की चर्चा में शामिल थे शरद पवार? खुद ही साफ की तस्वीर, 'अजित पवार...'

क्या NCP के विलय की चर्चा में शामिल थे शरद पवार? खुद ही साफ की तस्वीर, 'अजित पवार...'

Sharad Pawar News: शरद पवार ने अनौपचारिक बातचीत में जानकारी देते हुए कहा कि विलय को लेकर अजित पवार, जयंत पाटील, सुप्रिया सुले और रोहित पवार के बीच बातचीत चल रही थी.

By : वैभव परब | Edited By: अजीत | Updated at : 02 Feb 2026 04:02 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में NCP के दोनों गुटों के विलय को लेकर चल रही अटकलों पर बहस और तेज हो गई है. इस बीच एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार ने अनौपचारिक बातचीत में कहा है कि जो लोग चर्चा में शामिल नहीं थे, उन्हें विलय की बातचीत की क्या जानकारी होगी. उन्होंने साफ किया कि वो भी इस चर्चा से दूर थे. 

मैं भी इस चर्चा से दूर था- शरद पवार

शरद पवार ने अनौपचारिक बातचीत में जानकारी देते हुए कहा, ''विलय को लेकर अजित पवार, जयंत पाटील, सुप्रिया सुले और रोहित पवार के बीच बातचीत चल रही थी. जो लोग चर्चा में शामिल नहीं थे, उन्हें इस बारे में जानकारी होना संभव नहीं है. मैं भी इस चर्चा से दूर था."

कल दिल्ली रवाना होंगे शरद पवार

इस बीच, शरद पवार मंगलवार (03 जनवरी) को दिल्ली रवाना होंगे. वे संसद के बजट सत्र की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे. इसके बाद शरद पवार बारामती जाएंगे. पिछले दो दिनों से विलय की चर्चाओं को सुनील तटकरे और उनकी पार्टी के नेताओं की ओर से खारिज किया जा रहा था. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बयान दिया था कि अजितदादा ने विलय को लेकर कोई चर्चा नहीं की है. 

एनसीपी के विलय पर क्या बोले देवेंद्र फडणवीस?

सीएम फडणवीस ने रविवार (01 फरवरी) को कहा कि अगर एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की चर्चाएं अंतिम चरण में होतीं, तो दिवंगत अजित पवार ने उन्हें इसके बारे में जरूर बताया होता. उन्होंने कहा, ''क्या NCP के विलय की बातचीत हमारी जानकारी के बिना अंतिम रूप ले सकती है? हमें 12 फरवरी की उस तारीख की जानकारी नहीं है जिसे विलय की औपचारिक घोषणा की तारीख बताया जा रहा है. 

सीएम ने ये भी कहा कि एनसीपी एक स्वतंत्र पार्टी है जो अपने फैसले खुद लेती है, लेकिन बीजेपी की सहयोगी होने के नाते, उससे आगे बढ़ने से पहले परामर्श करने की उम्मीद की जाती है. अगर अजित पवार विलय पर काम कर रहे थे, तो क्या वो BJP को भरोसे में लिए बिना ऐसा करते?''

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Read
Published at : 02 Feb 2026 03:51 PM (IST)
Tags :
Ajit Pawar NCP Sharad Pawar MAHARASHTRA NEWS
