तीन महानगपालिकाओं में मेयर पद के लिए शिंदे गुट का बड़ा ऐलान, चौंकाने वाला लिया फैसला

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार (02 फरवरी) को कहा कि शिवसेना ने ठाणे, कल्याण-डोम्बिवली और उल्हासनगर महानगरपालिका में मेयर पद के लिए महिलाओं को मनोनीत करने का फैसला लिया है. हालांकि इन महानगरपालिकाओं में मेयर का पद महिला के लिए आरक्षित नहीं हैं. यह निर्णय महिला नेतृत्व पर पार्टी के जोर को दर्शाता है.

एकनाथ शिंदे ने अपने दफ्तर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि शर्मिला पिंपोलकर-गायकवाड़ को ठाणे नगर निगम में, हर्षाली थाविल चौधरी को कल्याण-डोम्बिवली नगर निगम में और अश्विनी निकम को उल्हासनगर नगर निगम में मेयर के रूप में मनोनीत किया जाएगा. इन नगर निगमों के इतिहास में यह पहली बार है कि महिलाएं आरक्षण के लाभ के बिना महापौर का पद संभालेंगी.

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए शिवसेना का फैसला

उन्होंने कहा, ''शिवसेना की ओर से यह निर्णय अनिवार्य कोटा से परे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सोच-समझकर लिया गया है.'' इसमें कहा गया है कि महिलाओं को आरक्षण का इंतजार किए बिना, उनकी क्षमता और नेतृत्व के आधार पर अवसर मिलने चाहिए. विज्ञप्ति में कहा गया है कि महापौर पद के लिए महिलाओं के लिए कोई आरक्षण न होने के बावजूद, शिवसेना ने अपनी प्रिय बहनों पर भरोसा दिखाया है और उन्हें महत्वपूर्ण नगर निकायों का नेतृत्व सौंपा है.

शिंदे ने महिला नेताओं को प्राथमिकता देने के प्रस्ताव को दी मंजूरी

इसमें आगे कहा गया है कि ऐसी अटकलें थीं कि इन पदों से जुड़े किसी भी प्रकार के आरक्षण के अभाव में मेयर के तौर पर पुरूष को चुना जाएगा. विज्ञप्ति में कहा गया है कि कल्याण शिवसेना सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे द्वारा शीर्ष नगर निकाय पद के लिए सक्षम महिला पार्षदों पर विचार किए जाने की पुरजोर वकालत के बाद शिंदे ने महिला नेताओं को प्राथमिकता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी.

15 जनवरी को हुए 29 महानगरपालिका के चुनाव

विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका में शिवसेना के 29 पार्षदों में से 19 महिलाएं हैं. इसमें कहा गया है कि बीएमसी चुनाव मैदान में उतरे 90 उम्मीदवारों में से 63 महिलाएं थीं. बीएमसी समेत 29 महानगरपालिका के चुनाव 15 जनवरी को हुए थे, जबकि परिणाम एक दिन बाद 16 जनवरी को घोषित किए गए.