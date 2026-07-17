INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रपरिसीमन विधेयक पर महाराष्ट्र में हलचल, शरद पवार की पार्टी पर टिकी सबकी नजर; NCP ने दी सफाई

परिसीमन विधेयक पर महाराष्ट्र में हलचल, शरद पवार की पार्टी पर टिकी सबकी नजर; NCP ने दी सफाई

Maharashtra Politics: परिसीमन विधेयक को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं. अब सबकी निगाहें शरद पवार पर टिकी हैं.

Written By : वैभव परब |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 17 Jul 2026 09:03 AM (IST)
Preferred Sources

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सरकारी आवास ‘वर्षा’ पर आधी रात की बैठकें, दल-बदल की चर्चाएं और दिल्ली में आने वाले परिसीमन विधेयक को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं. क्या शरद पवार के 8 लोकसभा सांसद वही अहम कड़ी हैं, जिसकी बीजेपी को अपने बड़े विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जरूरत है? आइए देखते हैं.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सरकारी आवास ‘वर्षा’ पर देर रात हुई गोपनीय बैठकों ने राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर तेज कर दिया है. NCP के दोनों गुटों के नेताओं ने मुख्यमंत्री से अलग-अलग और संयुक्त रूप से मुलाकात की. इस बीच ऐसी भी चर्चा है कि NCP (SP) के आधे विधायक विकास निधि के लिए NDA में शामिल होना चाहते हैं. लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा मोदी सरकार का प्रस्तावित परिसीमन विधेयक है. 

नासिक MLC चुनाव में महायुति उम्मीदवार की हार के बाद BJP सख्त, बागी नगरसेवकों पर गिरेगी गाज

एनसीपी (एसपी) नेता सुप्रिया सुले का बड़ा बयान

संसद में सीमित बहुमत के चलते बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA को अतिरिक्त समर्थन की जरूरत है, ऐसे में शरद पवार की राजनीतिक ताकत अहम मानी जा रही है. इस बीच सुप्रिया सुले का बयान सामने आया. उन्होंने कहा, “हमने परिसीमन को लेकर किसी से कोई चर्चा नहीं की है और न ही किसी ने हमसे संपर्क किया है. जब विधेयक आएगा, तब हम अपना रुख तय करेंगे. लेकिन किसी भी विधेयक पर INDIA गठबंधन के भीतर विस्तार से चर्चा होगी." 

उन्होंने आगे कहा, "INDIA गठबंधन ने परिसीमन की मांग नहीं की है. हमारी मांग है कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाए. पिछले बजट सत्र में किरेन रिजिजू ने असदुद्दीन ओवैसी, मुझे और अरविंद सावंत को अलग-अलग बुलाया था. मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में हमने अमित शाह को पत्र लिखकर सभी दलों को एक साथ बुलाने की मांग की थी."

सुप्रिया सुले के बयान से साफ है कि विपक्ष परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे मुद्दों पर एकजुट होकर लड़ना चाहता है और बीजेपी के साथ किसी भी तरह की अंदरूनी बातचीत की अटकलों को खारिज कर रहा है. 

जयंत पाटील ने सीएम से मुलाकात पर दी सफाई

वहीं NCP (SP) के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल ने भी मुख्यमंत्री से अपनी देर रात की मुलाकात पर सफाई दी. उन्होंने इसे पूरी तरह विकास कार्यों से जुड़ा बताया, हालांकि परिसीमन को लेकर अपनी व्यक्तिगत राय भी रखी. उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री से मेरी मुलाकात पूरी तरह मेरे विधानसभा क्षेत्र के एक नगराध्यक्ष की कलेक्टर द्वारा की गई अयोग्यता के मामले को लेकर थी. कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई."

उन्होंने आगे कहा, "जहां तक NCP के दोनों गुटों के विलय का सवाल है, अजित पवार के निधन के बाद वह चर्चा पूरी तरह समाप्त हो गई, क्योंकि यही उनकी अंतिम इच्छा थी. परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण पर अंतिम फैसला हमारा केंद्रीय नेतृत्व करेगा. लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि राज्य के भीतर विधानसभा सीटों की संख्या में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जानी चाहिए."

संजय राउत ने जयंत पाटील की मुलाकात पर किया बचाव

NCP की ओर से स्थिति स्पष्ट करने की कोशिशों के बीच उसके सहयोगी दल भी सामने आए हैं. शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने जयंत पाटिल का बचाव करते हुए केंद्र सरकार की संसदीय रणनीति पर भी सवाल उठाए.

राउत ने कहा, "आपकी जानकारी गलत है. जयंत पाटिल मुख्यमंत्री फडणवीस से अपने क्षेत्र के एक नगराध्यक्ष की कथित अवैध अयोग्यता के मामले को लेकर मिले थे. बस इतनी ही बात थी." उन्होंने आगे कहा, "जहां तक संसद का सवाल है, अगर सरकार महिला आरक्षण विधेयक दोबारा लाती है, तो हमारे संशोधन स्वीकार किए बिना विपक्ष उसका समर्थन नहीं करेगा. हमने सरकार से कहा है कि पहले विधेयक की कमियां दूर की जाएं."

उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसद एनडीए में शामिल

बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट के छह सांसद पहले ही एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो चुके हैं.  ऐसे में NCP (SP) के सामने अपने सांसदों और विधायकों को एकजुट बनाए रखने की बड़ी चुनौती है.

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शरद पवार राज्य के लिए विकास निधि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से NDA का साथ देंगे या फिर INDIA गठबंधन के साथ मिलकर ऐतिहासिक परिसीमन विधेयक का विरोध करेंगे? महाराष्ट्र की राजनीति की यह सबसे बड़ी सस्पेंस कहानी बनी हुई है.

महाराष्ट्र BJP चीफ ने की CM की तारीफ, 'किसानों के विश्वास का सबसे बड़ा आधार हैं देवेंद्र फडणवीस'

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Read More
Published at : 17 Jul 2026 09:03 AM (IST)
Tags :
JAYANT PATIL MAHARASHTRA NEWS NCP SP SHARAD PAWAR SANJAY RAUT SUPRIYA SULE MUMBAI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
परिसीमन विधेयक पर महाराष्ट्र में हलचल, शरद पवार की पार्टी पर टिकी सबकी नजर; NCP ने दी सफाई
परिसीमन विधेयक पर महाराष्ट्र में हलचल, शरद पवार की पार्टी पर टिकी सबकी नजर; NCP ने दी सफाई
महाराष्ट्र
नासिक MLC चुनाव में महायुति उम्मीदवार की हार के बाद BJP सख्त, बागी नगरसेवकों पर गिरेगी गाज
नासिक MLC चुनाव में महायुति उम्मीदवार की हार के बाद BJP सख्त, बागी नगरसेवकों पर गिरेगी गाज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र BJP चीफ ने की CM की तारीफ, 'किसानों के विश्वास का सबसे बड़ा आधार हैं देवेंद्र फडणवीस'
महाराष्ट्र BJP चीफ ने की CM की तारीफ, 'किसानों के विश्वास का सबसे बड़ा आधार हैं देवेंद्र फडणवीस'
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में बड़ी हलचल, शिंदे से मिले शरद पवार गुट के जयंत पाटिल-जितेंद्र आव्हाड
महाराष्ट्र में बड़ी हलचल, शिंदे से मिले शरद पवार गुट के जयंत पाटिल-जितेंद्र आव्हाड
Advertisement

वीडियोज

Lionel Messi: 39 साल की फुटबॉल मशीन! ABPLIVE
Kiku Sharda ने खोला Kapil Sharma Show का बड़ा राज
Jennifer Winget की दूसरी शादी की खबरों ने बढ़ाई फैंस की खुशी
अफवाह या सच? Kiara Advani की दूसरी प्रेग्नेंसी की चर्चा तेज
'The Odyssey' Review: Christopher Nolan का विजुअल मास्टरपीस, IMAX में मिलेगा असली रोमांच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Parliament Monsoon Session: आयकर से उद्योग तक... मॉनसून सत्र में कई बिलों को पारित कराने की तैयारी में सरकार, संसदीय बुलेटिन से क्या पता चला
आयकर से उद्योग तक... मॉनसून सत्र में कई बिलों को पारित कराने की तैयारी में सरकार, देखें लिस्ट
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव में चिराग पासवान की LJPR एक्टिव, बीजेपी प्रत्याशी के लिए कर दिया ये काम
बांकीपुर उपचुनाव में चिराग पासवान की LJPR एक्टिव, बीजेपी प्रत्याशी के लिए कर दिया ये काम
विश्व
दुबई के होटलों से कतर के गोल्फ क्लबों तक... अब खाड़ी में ट्रंप की प्रॉपर्टी को टारगेट बनाएगा ईरान, जारी कर दी लिस्ट
दुबई के होटलों से कतर के गोल्फ क्लबों तक... अब खाड़ी में ट्रंप की प्रॉपर्टी को टारगेट बनाएगा ईरान, जारी कर दी लिस्ट
स्पोर्ट्स
क्या रोहित शर्मा पर संन्यास लेने का दबाव बनाया जा रहा है? टीम इंडिया के कोच ने ही कर दिया बड़ा खुलासा
क्या रोहित शर्मा पर संन्यास लेने का दबाव बनाया जा रहा है? टीम इंडिया के कोच ने ही कर दिया बड़ा खुलासा
बॉलीवुड
कैटरीना को बाहों में भरकर विक्की कौशल ने सेलिब्रेट किया एक्ट्रेस का बर्थडे, इनसाइड तस्वीर शेयर कर लिखा, 'जान का जन्मदिन...'
कैटरीना को बाहों में भरकर विक्की कौशल ने सेलिब्रेट किया एक्ट्रेस का बर्थडे, लिखा, 'जान का जन्मदिन...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में रिपीट हुई योगी सरकार तो OP राजभर बनेंगे डिप्टी सीएम? खुद बोले- 'इच्छा होती है कि...'
यूपी में रिपीट हुई योगी सरकार तो OP राजभर बनेंगे डिप्टी सीएम? खुद बोले- 'इच्छा होती है कि...'
शिक्षा
MBBS Seats in India: देश के किस राज्य में सबसे ज्यादा MBBS सीटें, यहां देख लें पूरी लिस्ट
देश के किस राज्य में सबसे ज्यादा MBBS सीटें, यहां देख लें पूरी लिस्ट
ट्रेंडिंग
Thalapathy Vijay Viral Video: राशन की दुकान पर अचानक पहुंचे सीएम विजय और... यूजर्स बोले- यही रियल लाइफ का 'नायक'
राशन की दुकान पर अचानक पहुंचे सीएम विजय और... यूजर्स बोले- यही रियल लाइफ का 'नायक'
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
ENT LIVE
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
ENT LIVE
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Embed widget