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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रलातूर में अनोखा केस: पोते-परपोते ने नहीं की देखभाल तो कोर्ट पहुंचीं 90 वर्षीय दादी, वापस ली अपनी जायदाद

लातूर में अनोखा केस: पोते-परपोते ने नहीं की देखभाल तो कोर्ट पहुंचीं 90 वर्षीय दादी, वापस ली अपनी जायदाद

Latur News: हौसाबाई लहाड़े की कोई संतान नहीं थी इसलिए उन्होंने अपने भाई के बच्चों को गोद ले लिया. पोतों के नाम अपनी जमीन भी कर दी, लेकिन जमीन मिलने के बाद बच्चों ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 10 Jun 2026 02:56 PM (IST)
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  • वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत साढ़े तीन साल की लड़ाई जीती.

महाराष्ट्र के लातूर में एक अनोखा मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. यहां एक 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने लगभग 3.5 साल चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अपनी 8 एकड़ जमीन वापस हासिल कर ली है. 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला अपने गोद लिए बेटे से बहुत प्यार करती थी और अपनी दौलत अपने पोते और परपोते को उपहार में दे दी. इस उम्मीद में की बच्चे बुढ़ापे में उनका ख्याल रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

इससे नाराज और परेशान 90 साल की हौसाबाई लहाड़े ने सीधे कानूनी मदद ली और अपने पोते और परपोते के नाम पर बने गिफ्ट सर्टिफिकेट को कैंसल करवा दिया. इस दादी ने साढ़े तीन साल की लड़ाई लड़ी, जिसमें अब जाकर उन्हें जीत मिली है.

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क्या है पूरा मामला?

यह मामला लातूर तालुका के करसा गांव का है. हौसाबाई लहाड़े की कोई संतान नहीं थी इसलिए उन्होंने अपने भाई के बच्चों को गोद ले लिया. उन्होंने अपनी लगभग साढ़े आठ एकड़ जमीन अपने पोते और परपोते के नाम कर दी थी ताकि वे उनकी देखभाल और गुजारे का खर्च उठा सकें, लेकिन जमीन मिलने के बाद सबने महिला को नजरअंदाज किया. हौसाबाई ने जिस सहारे के लिए अपनी दौलत दी, वो लोग ही जमीन से होने वाली इनकम रखने लगे, लेकिन उनकी देखभाल नहीं करते थे. इससे हौसाबाई को मानसिक तनाव और पैसे की तंगी झेलनी पड़ी.

कैसे मिली जमीन वापस?

आखिरकार, उन्होंने सीनियर सिटिज़न्स मेंटेनेंस एंड वेलफेयर एक्ट 2007 के तहत क्लेम फाइल किया. सुनवाई के बाद सब-डिविजनल ऑफिसर रोहिणी नन्ने-विरोले ने गिफ्ट सर्टिफिकेट और ऑल्टरेशन रिकॉर्ड कैंसिल करने का ऑर्डर दे दिया है. इतना ही नहीं, इस जमीन पर लिए गए सरकारी फायदे, सब्सिडी और फसल बीमा की रकम भी ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया है.

इस मामले से साफ हो गया है कि अगर सीनियर सिटिजन्स प्यार से प्रॉपर्टी देते हैं, तो उन्हें उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी निभानी होगी नहीं तो, कानून के तहत प्रॉपर्टी वापस की जा सकती है.  इस पूरे मामले से एक संदेश सभी को गया है कि अगर बुढ़ापे में सहारा न हो, तो प्रॉपर्टी देने का फैसला वापस भी लिया जा सकता है. लातूर में हौसाबाई की यह लड़ाई अब कई सीनियर सिटिज़न्स के लिए नई मिसाल बन गई है. 

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 10 Jun 2026 02:56 PM (IST)
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MAHARASHTRA NEWS Latur News
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