वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा- 'ये अच्छा नहीं की...'

कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर लगातार 'वोट चोरी' के आरोप लगा रहे हैं. इस बीच एनसीपी (एसपी) के अध्यक्ष शरद पवार ने भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जब भी राहुल गांधी चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठाते हैं, तब बीजेपी नेता नियमित रूप से प्रतिक्रिया देते हैं. इससे चुनाव आयोग के प्रति अविश्वास बढ़ता है.

शरद पवार ने कहा, “लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जब संसद में यह मुद्दा उठाया, तो संबंधित संस्था को इसका संज्ञान लेना चाहिए था. लेकिन हो क्या रहा है कि जब वो चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं और उसकी आलोचना करते हैं, तो चुनाव आयोग जवाब नहीं देता, बल्कि बीजेपी और उसके नेता प्रतिक्रिया देते हैं.”

पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने कहा, “चुनाव आयोग के बजाय मुख्यमंत्री और अन्य नेता ऐसे मुद्दों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. ऐसा करके वे वास्तव में चुनाव आयोग के प्रति अविश्वास बढ़ा रहे हैं, जो अच्छा नहीं है.”

राहुल गांधी ने कर्नाटक की सीट का दिया उदाहरण

राहुल गांधी ने 18 सितंबर को कर्नाटक के आलंद विधानसभा सीट का उदाहरण देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि फर्जी लॉगिन और राज्य के बाहर के फोन नंबरों का इस्तेमाल करके, खासकर कांग्रेस के गढ़ वाले इलाकों में बड़े पैमाने पर वोट डिलीट किए गए. आलंद विधानसभा क्षेत्र में 6,018 वोटरों के नाम काट दिए गए.

हालांकि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज किया. साथ ही बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा. बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा कि विदेशी टूल के तहत भारत, भारतीयता और लोकतांत्रिक संस्थानों को बदनाम करने के लिए कांग्रेस और उसके संरगना राहुल गांधी के नेतृत्व में एक अभियान चलाया जा रहा है. 'झूठे गुरु' का 'झूठा चेला' और यही कांग्रेस मानसिकता का सटीक वर्णन है.