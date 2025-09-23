महाराष्ट्र में अभी भी बारिश का दौर जारी है. सोलापुर जिले में तेज बारिश और बाढ़ जैसी परिस्थितियों के कारण प्रशासन ने 23 सितंबर को सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है.

जिला मजिस्ट्रेट कुमार आशीर्वाद ने आदेश दिया कि जिले के ग्रामीण इलाकों में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है. मौसम विभाग ने जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिससे स्थानीय प्रशासन ने सावधानी बरतते हुए स्कूल बंद करने का फैसला किया.

प्रभावित क्षेत्र और प्रशासनिक आदेश

प्रशासनिक आदेश के अनुसार, जिले के उत्तर सोलापुर (ग्रामीण), माधा, करमाला, मोहोल, बार्शी और दक्षिण सोलापुर तालुका के सभी स्कूल बंद रहेंगे. जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश 23 सितंबर, 2025 के लिए है और केवल प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों पर लागू होगा.

आदेश में यह भी उल्लेख है कि बारिश और सीना नदी में बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है.

मौसम और बाढ़ की स्थिति

महाराष्ट्र के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, जिससे कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसी परिस्थितियां हो गई हैं. सोलापुर जिले में भी सीना नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है और ग्रामीण इलाकों में जलभराव के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने सोलापुर जिले में भारी से अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार जिले के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है और स्थानीय प्रशासन ने इसे गंभीर स्थिति मानते हुए तुरंत कार्रवाई की है.

आम जनता के लिए जारी किए गए ये निर्देश

हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे आवश्यक होने पर ही बाहर निकलें और नदी के किनारे न जाएं. ग्रामीण इलाकों में स्कूल बंद होने के कारण अभिभावकों को भी अपने बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए.

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि सभी स्कूल और कॉलेजों में शिक्षक और कर्मचारी भी अपने घरों में रहें और केवल आपात स्थिति में ही कार्यस्थल आएं. प्रशासन ने आगे कहा कि मौसम विभाग और स्थानीय अधिकारियों की सलाह के आधार पर स्थिति का निरंतर मूल्यांकन किया जा रहा है और आवश्यकतानुसार अगले कुछ दिनों में और भी सावधानी बरती जाएगी.