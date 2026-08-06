तरुण तेजपाल की सजा पर वकील उज्ज्वल निकम बोले, 'पीड़िता का...'

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार (06 अगस्त) को 'तहलका' के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी एक जूनियर सहयोगी के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में 10 साल की कैद की सजा सुनाई. पहले निचली अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था, लेकिन अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरी करने के फैसले को पलटते हुए रेप और आईपीसी के तहत अन्य अपराधों का दोषी करार दिया. अब इस पर सीनियर वकील और बीजेपी नेता उज्ज्वल निकम ने प्रतिक्रिया दी है.

कोई कानून से खिलवाड़ करेगा तो कानून उसे छोड़ता नहीं- उज्ज्वल निकम

सीनियर वकील उज्ज्वल निकम ने कहा, ''जो बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आया है. मैंने अभी फैसला नहीं देखा है. लेकिन इसमें पीड़िता का सबूत अहम रहता है. इस फैसले से एक बात तो साफ होगी कि आप जहां भी हों, किसी भी पद पर हों, आप क्या करते हैं उससे कोर्ट को कोई मतलब नहीं है. लेकिन अगर कोई कानून से खिलवाड़ करेगा तो कानून उसे छोड़ता नहीं है.''

बॉम्बे HC ने निचली अदालत के बरी करने के फैसले को किया रद्द

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा की एक सत्र अदालत द्वारा पांच साल पहले उसे बरी करने के फैसले को रद्द कर दिया. हाई कोर्ट की गोवा बेंच की जस्टिस नीला गोखले और जस्टिस अमित जामसांडेकर ने पहले तरुण तेजपाल को दो हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का निर्देश दिया था, लेकिन उनके वकीलों के आग्रह पर अदालत ने यह अवधि बढ़ाकर 4 हफ्ते कर दी.

तेजपाल पर 10 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना

हाई कोर्ट ने तेजपाल पर 10,21,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और निर्देश दिया कि यह पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी. बेंच ने कहा, ‘‘यौन उत्पीड़न की पीड़िता को जुर्माने की पूरी राशि सौंपी जाएगी.'' सुनवाई के दौरान तेजपाल ने खुद को 'राजनीतिक प्रताड़ना का शिकार' बताया और दो बेटियों का पिता होने का हवाला देते हुए कोर्ट से नरमी बरतने की अपील की.

नवंबर 2013 का है मामला

बता दें कि ये मामला नवंबर 2013 का है. गोवा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एक होटल की लिफ्ट में तेजपाल की एक जूनियर सहयोगी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. निचली अदालत ने 2021 में तेजपाल को इस मामले में बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ गोवा सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील दायर की थी.

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