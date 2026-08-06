क्या सुनेत्रा पवार के संकटमोचक बनेंगे प्रशांत किशोर! मुंबई में मुलाकात के क्या मायने?

बिहार विधानसभा चुनाव में जन सुराज की सफलता के बाद चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार से मुलाकात की. यह बैठक मुंबई स्थित देवगिरी निवास पर हुई. मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

देवगिरी निवास पहुंचे प्रशांत किशोर

जानकारी के मुताबिक, प्रशांत किशोर मुंबई में सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार से मिलने के लिए देवगिरी निवास पहुंचे. बैठक के दौरान तीनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत हुई. इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं.

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प्रशांत किशोर को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) की राजनीतिक रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है. बताया जा रहा है कि वह आने वाले समय में पार्टी के संगठन को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों को लेकर नेतृत्व का मार्गदर्शन करेंगे. बैठक में महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, संगठन के विस्तार और भविष्य की रणनीति जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई.

हालांकि, इस मुलाकात को लेकर एनसीपी नेताओं ने किसी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम से इनकार किया है. पार्टी का कहना है कि यह एक सामान्य राजनीतिक मुलाकात थी और इसे किसी नए राजनीतिक समीकरण या गठबंधन से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए. नेताओं का कहना है कि विभिन्न राजनीतिक दलों और रणनीतिकारों के बीच इस तरह की मुलाकातें होती रहती हैं.

फिर भी, बिहार में हालिया चुनावी सफलता के बाद प्रशांत किशोर की सक्रियता और महाराष्ट्र में उनकी मौजूदगी ने राजनीतिक हलकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

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ऐसे में आने वाले दिनों में अगर एनसीपी की रणनीति या संगठन में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, तो इस मुलाकात को उसके संदर्भ में भी देखा जा सकता है. फिलहाल पार्टी ने इसे सिर्फ एक सामान्य और औपचारिक राजनीतिक बैठक बताया है.