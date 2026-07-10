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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रशरद पवार के NDA में जाने की अटकलों के बीच रोहित पवार बोले, 'हमारे सांसद-विधायक...'

शरद पवार के NDA में जाने की अटकलों के बीच रोहित पवार बोले, 'हमारे सांसद-विधायक...'

Rohit Pawar News: शरद पवार के पोते और एनसीपी (एसपी) के विधायक रोहित पवार ने बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का भी जिक्र किया.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 10 Jul 2026 03:32 PM (IST)
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शरद पवार और एकनाथ शिंदे की मुलाकात ने सियासी पारा गरमा दिया है. इस बीच शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने कहा कि शरद पवार राजनीति से ऊपर हैं. पवार साहब जब आए तो एकनाथ शिंदे ने उनका सत्कार किया. वो उनका बड़प्पन है. पवार साहब को चलने में दिक्कत है. वहां जो सबसे नजदीकी दफ्तर था वो एकनाथ शिंदे का था इसलिए वहां पर बैठे थे. हम इसे राजनीति की परंपरा के नजरिए से सोच रहे हैं. उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता इसे पॉलिटिकल एंगल दे रहे हैं. 

रोहित पवार ने बीजेपी पर साधा निशाना

क्या पार्टी के सांसद असंतुष्ट हैं, इस सवाल पर उन्होंने कहा, "विकास नहीं होने से असंतुष्ट होंगे ही. अयोध्या में जिस तरह से हुआ, हर एक मंदिर में ये चर्चा शुरू हो गई है. लोग बीजेपी और बीजेपी की विचारधारा जैसे पार्टी के खिलाफ जाने लगे हैं. इस स्थिति में हमारे सांसद और विधायक बीजेपी या बीजेपी के साथ वाले दूसरे पक्षों का सपोर्ट करेंगे, ऐसा तो हमको नहीं लगता." दरअसल, उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब शरद पवार के एनडीए में जाने की अटकलें भी लग रही हैं. 

सावरकर को भारत रत्न के मुद्दे पर क्या बोले?

वीर सावरकर को भारत रत्न देने के मुद्दे पर उन्होंने कहा, "जब आएगा (प्रस्ताव) तब हम बात करेंगे. लेकिन हम सरकार से एक विनती करेंगे. सावरकर जी ने जो भी पुस्तक लिखी हैं, उसमें क्या-क्या लिखा है, वो पूरा चर्चा में आना चाहिए. उनका गाय के बारे में क्या मत था, धर्म के बारे में क्या मत था, देश और महिलाओं के बार में क्या मत था, ये सारे विषयों पर सदन में चर्चा होनी चाहिए. जब चर्चा होगी तब लोगों को असलीयत का पता चलेगा. सावरकर जी की दो भूमिका है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक भी है. दोनों पहलू पर चर्चा होनी चाहिए."

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 10 Jul 2026 03:22 PM (IST)
Tags :
Rohit Pawar SHARAD PAWAR
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