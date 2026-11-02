ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रशरद पवार अस्पताल में भर्ती, सूखाग्रस्त इलाकों के दौरे पर थे NCP संस्थापक

शरद पवार अस्पताल में भर्ती, सूखाग्रस्त इलाकों के दौरे पर थे NCP संस्थापक

एनसीपी (SP) के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार की तबीयत बिगड़ गई है. उन्हें पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती कराया गया. सांसद सुप्रिया सुले ने बताया कि उनके मेडिकल टेस्ट कराए जा रहे हैं.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 02 Nov 2026 06:01 PM (IST)
Preferred Sources

एनसीपी (SP) के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में एडमिट कराया गया है. वो 3 दिन के सूखाग्रस्त इलाकों के दौरे पर थे. इस बीच शरद पवार की बेटी और बारामती से लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले की प्रतिक्रिया भी सामने आई है.

बारामती से लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''कफ की समस्या के चलते बाबा को पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती कराया गया है. उनके मेडिकल टेस्ट कराए जा रहे हैं और उनके सभी हेल्थ पैरामीटर स्थिर हैं. आप सभी की चिंता और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद.''

रिलेटेड स्टोरी >>

महाराष्ट्र
दिवाली 2026: दीया मिर्जा विवाद पर रामदास अठावले की दो टूक, 'अभिनेत्री को...'
दिवाली 2026: दीया मिर्जा विवाद पर अठावले बोले, 'एक्टिंग पर ध्यान देना चाहिए,'
महाराष्ट्र
अमित शाह से मिले NCP के 6 नेता, सुनेत्रा पवार के लिए कर दी ये बड़ी मांग
अमित शाह से मिले NCP के 6 नेता, सुनेत्रा पवार के लिए कर दी ये बड़ी मांग
महाराष्ट्र
BMC ने शेयर किया दीया मिर्जा का दिवाली वाला वीडियो, BJP से आई आपत्ति और फिर डिलीट
BMC ने शेयर किया दीया मिर्जा का दिवाली वाला वीडियो, BJP से आई आपत्ति और फिर डिलीट
महाराष्ट्र
लातूर: पार्सल में विस्फोट! अंदर था यह खतरनाक सामान, दो दुकानों के मालिकों FIR
लातूर: पार्सल में विस्फोट! अंदर था यह खतरनाक सामान, दो दुकानों के मालिकों FIR

सूखाग्रस्त इलाकों के दौरे पर थे शरद पवार

महाराष्ट्र के कई हिस्सों में सूखे की स्थिति गंभीर होने के बीच शरद पवार ने शुक्रवार (30 अक्टूबर) को पुणे जिले के प्रभावित इलाकों का दौरा शुरू किया था. इस दौरान उन्होंने फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया और किसानों से सीधे बातचीत कर उनकी परेशानियों को समझने का प्रयास किया. उन्होंने प्रभावित बारामती, पुरंदर और दौंड तालुका के खेतों का दौरा कर जमीनी हालात का जायजा लिया. 

इस दौरान उन्होंने कहा, ''बारिश की कमी के कारण किसानों और पशुओं के लिए जीवन मुश्किल हो गया है. मैंने 27 सितंबर को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पुरंदर और सूखा प्रभावित सूची से बाहर रखे गए अन्य तालुका को आधिकारिक रूप से सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की थी. मेरी प्राथमिकता सरकार पर जल्द कदम उठाने के लिए दबाव बनाना है, ताकि खेतों में बची फसलों को बचाया जा सके.'' बताया जा रहा है कि सूखाग्रस्त इलाके के दौरे के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.

21 अप्रैल को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुए थे भर्ती

इससे पहले 21 अप्रैल 2026 को भी NCP (SP) के प्रमुख शरद पवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां उनके कई मेडिकल टेस्ट किए गए थे. दो दिन तक डॉक्टरों की निगरानी में रहने के बाद 23 अप्रैल को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी. इस दौरान विधायक रोहित पवार ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया था कि शरद पवार साहेब की तबीयत बिल्कुल ठीक है.

अमित शाह से मिले NCP के 6 नेता, सुनेत्रा पवार के लिए कर दी ये बड़ी मांग

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read More
Published at : 02 Nov 2026 05:02 PM (IST)
Tags :
Sharad Pawar MAHARASHTRA NEWS PUNE NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
दिवाली 2026: दीया मिर्जा विवाद पर रामदास अठावले की दो टूक, 'अभिनेत्री को...'
दिवाली 2026: दीया मिर्जा विवाद पर अठावले बोले, 'एक्टिंग पर ध्यान देना चाहिए,'
महाराष्ट्र
अमित शाह से मिले NCP के 6 नेता, सुनेत्रा पवार के लिए कर दी ये बड़ी मांग
अमित शाह से मिले NCP के 6 नेता, सुनेत्रा पवार के लिए कर दी ये बड़ी मांग
महाराष्ट्र
BMC ने शेयर किया दीया मिर्जा का दिवाली वाला वीडियो, BJP से आई आपत्ति और फिर डिलीट
BMC ने शेयर किया दीया मिर्जा का दिवाली वाला वीडियो, BJP से आई आपत्ति और फिर डिलीट
महाराष्ट्र
लातूर: पार्सल में विस्फोट! अंदर था यह खतरनाक सामान, दो दुकानों के मालिकों FIR
लातूर: पार्सल में विस्फोट! अंदर था यह खतरनाक सामान, दो दुकानों के मालिकों FIR
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera: 🫨Saumya ने खोला बड़ा सच! ताने सुनते ही सबके सामने ला दी Jeet की कुर्बानी! #sbs
Bollywood News: शाहरुख खान ने 61वें जन्मदिन पर फैंस को दिया फिल्म 'किंग' के पहले गाने का सरप्राइज तोहफा (02.11.26)
Sansani | Jaipur News: जयपुर की डरावनी कहानी | ABP News
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally | Rahul Gandhi: 'महारैली' का मंच.. ज्ञानेश पर सीधी जंग ! | Congress
Chitra Tripathi | India Bloc Ramlila Maidan Rally: 'रामलीला' से हिलेगा' मोदी किला'? | Breaking | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सरकार विरोधी, मुस्लिम...', दीया मिर्जा के पटाखे नहीं जलाने वाली अपील पर सियासी बवाल
'सरकार विरोधी, मुस्लिम...', दीया मिर्जा के पटाखे नहीं जलाने वाली अपील पर सियासी बवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में पटेल समाज का भी मुख्यमंत्री हो', चुनाव से पहले योगी सरकार के मंत्री की मांग
'यूपी में पटेल समाज का भी मुख्यमंत्री हो', चुनाव से पहले योगी सरकार के मंत्री की मांग
क्रिकेट
कितने बजे से शुरू होंगे भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के मैच? जानें सभी 5 मुकाबलों की टाइमिंग
कितने बजे से शुरू होंगे भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के मैच? जानें सभी 5 मुकाबलों की टाइमिंग
इंडिया
दिल्ली पुलिस के जवानों के प्रदर्शन पर सौरव दास का तंज, 'पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर के लिए...'
दिल्ली पुलिस के जवानों के प्रदर्शन पर सौरव दास का तंज, 'पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर के लिए...'
बॉलीवुड
'रवि दुबे को ऑस्कर मिलेगा...', 'रामायणम्' के लक्ष्मण का पोस्टर रिलीज, फैंस हुए क्रेजी
'रवि दुबे को ऑस्कर मिलेगा...', 'रामायणम्' के लक्ष्मण का पोस्टर रिलीज, फैंस हुए क्रेजी
विश्व
बांग्लादेश में भारी बवाल, लेबर लीडर ने भारत को लेकर लगाई ये गुहार, बोले- हो जाएंगे कंगाल
बांग्लादेश में भारी बवाल, लेबर लीडर ने भारत को लेकर लगाई ये गुहार, बोले- हो जाएंगे कंगाल
बिहार
तेज प्रताप को अप्रिय घटना का डर, पूछा- क्या सरकार अनहोनी का इंतजार कर रही?
तेज प्रताप को अप्रिय घटना का डर, पूछा- क्या सरकार अनहोनी का इंतजार कर रही?
हेल्थ
Chronic Inflammation: शरीर में लंबे समय तक सूजन रहना खतरनाक, बढ़ता है इन बीमारियों का खतरा
शरीर में लंबे समय तक सूजन रहना खतरनाक, बढ़ता है इन बीमारियों का खतरा
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget