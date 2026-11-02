शरद पवार अस्पताल में भर्ती, सूखाग्रस्त इलाकों के दौरे पर थे NCP संस्थापक

एनसीपी (SP) के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में एडमिट कराया गया है. वो 3 दिन के सूखाग्रस्त इलाकों के दौरे पर थे. इस बीच शरद पवार की बेटी और बारामती से लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले की प्रतिक्रिया भी सामने आई है.

बारामती से लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''कफ की समस्या के चलते बाबा को पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती कराया गया है. उनके मेडिकल टेस्ट कराए जा रहे हैं और उनके सभी हेल्थ पैरामीटर स्थिर हैं. आप सभी की चिंता और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद.''

Baba has been admitted to Ruby Hall Clinic, Pune, following a bout of cough. He is undergoing medical tests, and all his health parameters are stable. Thank you all for your concern and good wishes. — Supriya Sule (@supriya_sule) November 2, 2026

सूखाग्रस्त इलाकों के दौरे पर थे शरद पवार

महाराष्ट्र के कई हिस्सों में सूखे की स्थिति गंभीर होने के बीच शरद पवार ने शुक्रवार (30 अक्टूबर) को पुणे जिले के प्रभावित इलाकों का दौरा शुरू किया था. इस दौरान उन्होंने फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया और किसानों से सीधे बातचीत कर उनकी परेशानियों को समझने का प्रयास किया. उन्होंने प्रभावित बारामती, पुरंदर और दौंड तालुका के खेतों का दौरा कर जमीनी हालात का जायजा लिया.

इस दौरान उन्होंने कहा, ''बारिश की कमी के कारण किसानों और पशुओं के लिए जीवन मुश्किल हो गया है. मैंने 27 सितंबर को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पुरंदर और सूखा प्रभावित सूची से बाहर रखे गए अन्य तालुका को आधिकारिक रूप से सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की थी. मेरी प्राथमिकता सरकार पर जल्द कदम उठाने के लिए दबाव बनाना है, ताकि खेतों में बची फसलों को बचाया जा सके.'' बताया जा रहा है कि सूखाग्रस्त इलाके के दौरे के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.

21 अप्रैल को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुए थे भर्ती

इससे पहले 21 अप्रैल 2026 को भी NCP (SP) के प्रमुख शरद पवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां उनके कई मेडिकल टेस्ट किए गए थे. दो दिन तक डॉक्टरों की निगरानी में रहने के बाद 23 अप्रैल को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी. इस दौरान विधायक रोहित पवार ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया था कि शरद पवार साहेब की तबीयत बिल्कुल ठीक है.

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