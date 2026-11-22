भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने और उन्हें ओबीसी मोर्चा में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाने पर तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रहीं हैं. इस बीच शिवसेना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इसको लेकर व्यंग्यात्मक अंदाज में तंज कसा है.

प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा,“Seems like he found his own sugar daddy. IYKYK.” यानि उन्होंने कहा कि लगता है उसे अपना खुद का 'शुगर डैडी' मिल गया है. जो जानते हैं, वे समझ गए होंगे." उनका यह पोस्ट अब सोशल मीडिया पर वायरल है.

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ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष से की थी मुलाकात

युजवेंद्र चहल को ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में शामिल करने से पहले उन्होंने मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य से मुलाकात की थी. जिसके बाद उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई गयी. इसके बाद 21 नवंबर को बीजेपी की घोषित राष्ट्रीय टीम में ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों की सूची जारी की गयी है. इसमें युजवेंद्र चहल को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है.

इसके अलावा निर्भया मामले की वकील सीमा समृद्धि कुशवाहा (उत्तर प्रदेश) और ओडिशा के प्रोफेसर अद्वैत चरण गडनायक शामिल हैं. लेकिन अब सबसे ज्यादा चर्चा युजवेंद्र चहल की है.

टीम में से बाहर चल रहे चहल

युजवेंद्र चहल इन दिनों टीम इंडिया से बाहर हैं, लेकिन वे आईपीएल व अन्य घरेलू टूर्नामेंट खेल रहे हैं. अभी उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास भी नहीं लिया है. उन्होंने अपना आखिरी मैच T-20 अगस्त 2023 में खेला था. इस समय वे हरियाणा की ओर से सैयद मुश्ताक अली टी20 टीम का हिस्सा हैं. इसके अलावा वे आईपीएल में पंजाब किंग्स की टीम में शामिल हैं.

युजवेंद्र चहल की नई राजनीतिक पारी पर अब सियासत शुरू हो गई है. जिस तरह प्रियंका चतुर्वेदी ने व्यंग कर तंज कसा है कई और विपक्षी नेता भी सवाल उठा सकते हैं.

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