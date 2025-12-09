हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Nagpur: नौकरी का लालच, शादी के नाम पर धोखा! नागपुर में महिला कबड्डी खिलाड़ी ने की आत्महत्या

Nagpur: नौकरी का लालच, शादी के नाम पर धोखा! नागपुर में महिला कबड्डी खिलाड़ी ने की आत्महत्या

Nagpur Crime News: महाराष्ट्र के नागपुर के सावनेर में 29 साल के कबड्डी खिलाड़ी किरण धाड़े ने आर्थिक संकट, नौकरी के नाम पर धोखे और पति की मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 09 Dec 2025 12:55 PM (IST)
Nagpur Crime News: महाराष्ट्र के नागपुर के सावनेर इलाके से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां मालेगांव (टाउन) की रहने वाली 29 साल की महिला कबड्डी खिलाड़ी किरण सूरज धाड़े ने मानसिक प्रताड़ना और धोखे से तंग आकर अपनी जान दे दी. कीटनाशक का सेवन करने से उनकी हालत गंभीर हो गई थी, जिसके बाद इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मौत हो गई. इस घटना ने पूरे क्षेत्र में दुख और आक्रोश पैदा कर दिया है.

शादी और नौकरी दिलाने के नाम पर मिला धोखा

किरण की घर की आर्थिक हालत काफी कमजोर थी. उन्होंने बीए तक की पढ़ाई पूरी की थी और सेना, पुलिस, होमगार्ड, रक्षा विभाग और अन्य सरकारी नौकरियों के लिए लगातार प्रयास कर रही थीं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही थी. इसी बीच, स्वप्निल जयदेव लांबघरे नाम के युवक ने उन्हें नौकरी दिलाने का लालच दिया और शादी करने का प्रस्ताव रखा. नौकरी की उम्मीद में किरण ने स्वप्निल से शादी कर ली.

शादी के कुछ ही समय बाद किरण को एहसास हुआ कि वे धोखे में फंस गई हैं. स्वप्निल न सिर्फ नौकरी दिलाने से पीछे हट गया, बल्कि उसने किरण को मानसिक तौर पर परेशान करना शुरू कर दिया. वह संबंध बनाने का दबाव डालता था, फोन पर गालियां देता था और मना करने पर तलाक देने की धमकी भी देता था. आखिरकार, किरण ने प्रताड़ना से तंग आकर पारिवारिक न्यायालय में तलाक का मामला भी दर्ज कराया था, लेकिन उसकी समस्याएं खत्म नहीं हुईं.

कीटनाशक पीकर दी जान

लगातार हो रही परेशानियों और आर्थिक तनाव की वजह से किरण मानसिक रूप से टूट चुकी थीं. काम न मिलने के कारण उन्होंने सावनेर के डॉ. अनुज जैन के डेंटल क्लिनिक में नौकरी भी शुरू कर दी थी, लेकिन स्वप्निल की प्रताड़ना कम होने के बजाय बढ़ती ही गई.

किरण ने युवक द्वारा भेजे गए सभी मैसेज अपने मोबाइल में सुरक्षित रखे हुए थे. गुरुवार (4 तारीख) की सुबह करीब 8:30 बजे उन्होंने घर में ही कीटनाशक का सेवन कर लिया. जब परिवार के लोगों को इसका पता चला तो उन्हें तुरंत सावनेर सरकारी अस्पताल ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर किरण को नागपुर मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया. यहां इलाज के दौरान रविवार को उनकी मौत हो गई.

पुलिस ने दर्ज किया मामला

किरण के परिवार से दी शिकायत के आधार पर सावनेर पुलिस ने स्वप्निल जयदेव लांबघरे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 के तहत मामला दर्ज किया है. आरोपी फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है. पुलिस ने मोबाइल में सुरक्षित मैसेज और अन्य प्रमाण भी जब्त किए हैं, ताकि मामले की पूरी जांच की जा सके.

किरण धाड़े एक प्रतिभाशाली कबड्डी खिलाड़ी थीं. छात्र जीवन में उन्होंने यूनिवर्सिटी, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक अपना प्रदर्शन दिखाया था, लेकिन आर्थिक हालात, बेरोजगारी और शादी के नाम पर मिले धोखे ने उनकी प्रतिभा और उम्मीदों को पूरी तरह तोड़ दिया.

Published at : 09 Dec 2025 12:55 PM (IST)
Nagpur Crime News MAHARASHTRA NEWS
