Pune Crime News: महाराष्ट्र के पुणे में युवाओं और नाबालिगों में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति एक बार फिर चिंता का कारण बन गई है. हाल ही में शहर में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, जिनमें चंदननगर इलाके की एक बेहद चौंकाने वाली घटना ने लोगों को हिलाकर रख दिया. येरवडा के पास स्थित ऑक्सीजन पार्क में 19 साल के युवक लखन उर्फ सोन्या सकट की उसके ही दोस्तों ने बेरहमी से हत्या कर दी.

दोस्तों ने हत्या की बनाई योजना

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार रात लखन और आरोपियों के बीच किसी मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था. इस झगड़े को शांत करने के लिए लखन शनिवार रात अपने एक दोस्त के साथ ऑक्सीजन पार्क गया. उसे लगा था कि वहां जाकर बात साफ हो जाएगी, लेकिन उसके दोस्तों ने पहले से ही उसकी हत्या की योजना बना रखी थी.

पार्क में घात लगाकर हमला

आरोपी प्रथमेश दर्डू और यश गायकवाड़ धारदार हथियार लेकर पार्क में पहले से छिपकर बैठे थे. जैसे ही लखन वहां पहुंचा, उन्होंने अचानक उस पर हमला कर दिया. दोनों ने मिलकर लखन पर हाथ, पैर, पेट, मुंह और सिर पर लगभग 20 से 25 वार किए. हमलों इतने ज्यादा हुए कि लखन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. यह सब कुछ पल भर में हो गया और पार्क में मौजूद लोग डर के मारे कुछ कर नहीं पाए.

इलाके में दहशत फैली

ऑक्सीजन पार्क, जो आम दिनों में स्थानीय लोगों से भरा रहता है, वहां हुई इस खौफनाक हत्या से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस उपायुक्त सोमय मुंडे, एसीपी प्रांजली सोनावणे और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सीमा ढाकणे मौके पर पहुंचे. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और उस समय पार्क में मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही है.

सिर्फ 19 साल के युवक की इतनी निर्ममता से हत्या होने से यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर पुणे में युवाओं में हिंसक प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है? मामूली विवादों पर जान लेने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. नागरिकों का कहना है कि सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़नी चाहिए और ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई जरूरी है, ताकि शहर में डर का माहौल खत्म हो सके.