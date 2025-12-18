BMC चुनाव को लेकर महायुति में इनती सीटों पर बनी समहति, 77 पर फंसा पेंच

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बीएमसी चुनाव को लेकर महायुति में सीट शेयरिंग को लेक बड़ा अपडेट सामने आया है. बीएमसी की 226 में से 150 सीटों पर सहमति बन गई है, जबकि शेष 77 सीटों पर अगले दो-तीन दिनों में महायुति के सभी दलों के बीच फैसला ले लिया जाएगा.

मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने बताया कि महायुति में सीट शेयरिंग पर ज्यादातर सीटों पर सहमति बन गई है. कुछ सीटें बची हैं, जिसमें अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा घोषित किया जाएगा.

15 जनवरी को वोटिंग, 16 को रिजल्ट

बता दें कि महाराष्ट्र में अगले साल 15 जनवरी को बीएमसी समेत सभी 29 नगर पालिका के चुनाव होंगे. वहीं इसके परिणाम 16 जनवरी को आएंगे. बीएमसी चुनाव को लेकर 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक उम्मीदवार अपना नामांकन कर सकते हैं. जबकि 2 जनवरी 2026 उनके पास अपना नाम वापस लेने का मौका होगा. 3 जनवरी 2026 तक सिंबल बांटे जा सकते हैं.