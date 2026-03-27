पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी के लॉकडाउन वाले बयान पर संजय राउत बोले, 'जिस तरह से...'

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लॉकडाउन वाले बयान पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि बात में तो दम लगता है. जिस तरह से बड़ी बड़ी कतार पेट्रोल-डीजल और किरोसिन के लगी है और जिस तरह से सरकार में जोरदार हलचल चल रही है तो लगता है कि पीएम नरेंद्र मोदी फिर एक बार 10-15 दिनों के लिए डीजल और पेट्रोल की बचत करने के लिए लॉकडाउन लगा सकते हैं.

दरअसल, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा था कि सरकार लॉकडाउन लगा सकती है. पांडेश्वर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर लॉकडाउन लगा सकते हैं और लोगों को घरों में कैद कर सकते हैं.

लॉकडाउन की बात अफवाह- हरदीप पुरी

हालांकि, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने शुक्रवार (27 मार्च) को साफ किया कि लॉकडाउन की बात अफवाह है. उन्होंने साफ किया कि सरकार में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा, "लॉकडाउन को लेकर फैल रही अफवाहें पूरी तरह गलत हैं. मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार के स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. ऐसे समय में ज़रूरी है कि हम सभी शांत, ज़िम्मेदार और एकजुट रहें."

संजय राउत ने केंद्र को घेरा

मिडिल ईस्ट में जंग के बीच पीएम मोदी के संसद में संबोधन पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने केंद्र को घेरा था. उन्होंने कहा कि युद्ध के 25 दिन बाद प्रधानमंत्री सदन में आए. उनकी बॉडी लैंग्वेज को जब ऑब्जर्व किया तो हम सबको लगा कि पीएम मोदी डिप्रेशन में हैं और कंट्रोल छूट गया है. राउत ने ये भी कहा था कि पीएम मोदी की ज्यादा दिन सत्ता में रहने की मानसिकता नजर नहीं आती है. पीएम नरेंद्र मोदी ने (23 मार्च) को लोकसभा को संबोधित किया था.