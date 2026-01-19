क्या BMC में ठाकरे ब्रदर्स फेल? संजय राउत का बड़ा बयान, 'राज ठाकरे के आने से हमें...'

बीएमसी चुनाव में 20 साल में पहली बार उद्धव ठाकरे का दबदबा खत्म हो गया. बीजेपी और एकनाथ शिंदे ने गठबंधन में चुनाव लड़ा और दोनों दलों ने बहुमत का आंकड़ा पार कर दिया. इस चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने अपने सालों पुराने मतभेद दूर किए और साथ आ गए. लेकिन चुनाव में बीजेपी-शिंदे गठबंधन में वो पीछे रह गए. उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि जनता चाहती थी कि दोनों भाई साथ आएं, हमने जनता की इच्छा को पूरा कर दिया.

'राज ठाकरे के आने से हमारे गठबंधन को...'

संजय राउत ने दावा किया कि राज ठाकरे के साथ आने से हमारे गठबंधन को फायदा हुआ है. उन्होंने कहा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि MNS 20 सीटों पर चुनाव जीतेगी. लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें फायदा नहीं हुआ.

शिंदे के पार्षदों को होटल में बंद करने की क्या जरूरत- राउत

बीजेपी और शिंदे को मिले बहुमत पर उन्होंने कहा, "जादुई आंकड़ा किसी के पास नहीं है. अगर जादुई आंकड़ा होता तो एकनाथ शिंदे के पार्षदों को होटल में बंद करने की नौबत नहीं आती. पार्षदों को होटल में रखने की क्या जरूरत है, जब सरकार आपकी है और आप डिप्टी सीएम हैं. उनको डर है कि हमारे पार्षद टूट सकते हैं."

क्या होगा आगे देखते रहिए- राउत

न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, "आपको डर किस बात का है. दोनों के पास जादुई आंकड़ा है. आगे की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है. दूसरी बात है कि बहुमत से 4 सीट ज्यादा है. विपक्ष भी 100 से ऊपर है. क्या होगा आप आगे देखते रहिए."

संजय राउत ने दावा किया, "शिंदे कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के कुछ टूटे. बीजेपी कोशिश कर रही है कि शिंदे के कुछ टूटे. चार-पांच महानगरपालिका में उनका ये खेल चल रहा है. हम लोग खेल का मजा ले रहे हैं. अभी हमारे पास बहुत टाइम है."

BMC चुनाव 2026 के नतीजे

बीजेपी- 89

शिवसेना- 29

एनसीपी- 3

शिवसेना (यूबीटी)- 65

कांग्रेस- 24

एनसीपी (SP)- 1

MNS- 6

AIMIM- 8

समाजवादी पार्टी- 2