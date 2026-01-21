हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'मुंब्रा को हरा करने की सोची तो अगली बार चुनाव लड़ना मुश्किल...', संजय निरुपम का बड़ा बयान

'मुंब्रा को हरा करने की सोची तो अगली बार चुनाव लड़ना मुश्किल...', संजय निरुपम का बड़ा बयान

Maharashtra News: संजय निरुपम ने कहा कि एक नेता जहरीले नेता मुंब्रा को हरा करने आए थे. मुंब्रा को हरा करने का सोचा था पर खुद लाल हो गए.

By : मृत्युंजय सिंह | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 21 Jan 2026 03:34 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में हुए महानगरपालिका चुनाव में महायुति की बड़ी जीत हुई. वहीं शिवसेना एकनाथ शिंदे के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम ने कहा है कि मुंबई में महायुति का मेयर होगा. वहीं महानगर पालिका चुनाव में राज्य के कई क्षेत्रों में एआईमआईएम और मालेगांव में नवनिर्मित इस्लाम पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है. इस पर संजय निरुपम ने कहा कि जो मुंब्रा को हरा करने का सपना देख रहे हैं उन्हें अगला चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा. 

दरअसल, मुंबई के नजदीक ठाणे ज़िले के ठाणे म्युनिसिपल कारपोरेशन में मुंब्रा इलाके में एआईएमआईएम ने बड़ी जीत हासिल की है. मुंब्रा से एआईएमआईएम की सबसे युवा नगरसेविका सहर यूनुस शैख ने कहा था कि अगले चुनाव में मुंब्रा का रंग हरा कर देंगे. इसपर संजय निरुपम ने जवाब देते हुए कहा कि एक नेता जहरीले नेता मुंब्रा को हरा करने आए थे. मुंब्रा को हरा करने का सोचा था पर खुद लाल हो गए.

'चुनाव लड़ने लायक नहीं रहोगे'

उन्होंने आगे कहा, "कई लोगो में इस देश को 'हरा' करने का सोचा था वो आज तक नहीं कर पाए. मुंब्रा के 5 नगरसेवक हरा करने का सपना ना देखें नहीं तो अगली बार चुनाव लड़ने लायक नहीं रहेंगे. मुंब्रा में खुलेआम कहा जा रहा है की मुंब्रा को 'हरा' करेंगे. एआईएमआईएम मुंब्रा में छोटे से चट्टे बट्टे हैं, चुनौती ना दें वरना अगले चुनाव में चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा."

'मुस्लिम इलाके में हो प्रोफाइलिंग'

संजय निरुपम ने आगे कहा, "नागपुर में दंगा आरोपी फहीम खान की पत्नी और अन्य दंगे के आरोपी एआईएमआईएम से चुनकर आए. ओवैसी की एआईएमआईएम मतलब दंगाइयों की पार्टी. मालेगांव में इस्लाम पार्टी जीतकर आए है जिसके उम्मीदवार दंगाई और क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं."

शिंदे गुट के नेता ने कहा, "मुस्लिम इलाकों से जो जीतकर आए उनका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए और किस तरह के लोगों ने मतदान किया इसकी प्रोफाइलिंग होनी चाहिए. ऐसे लोगो को जिताने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश हुई, क्या ऐसी कांस्पीरेसी की जांच होनी चाहिए."

'मुस्लिम मतदाताओं ने हराया'

संजय निरुपम ने अपने 17 सीट हारने का ठीकरा मुस्लिम बाहुल्य इलाक़ों में मुस्लिम मतदाताओं पर फोड़ा . निरूपम ने कहा, जहां जहां मुस्लिम मतदाता अधिक थे वहाँ शिवसेना के हमारे उम्मीदवार हारे . 17 सीट पर मुस्लिम वोट की वजह से हमे झटका लगा है . कांग्रेस में 24 नगरसेवक आए उसमें 14 मुस्लिम नगरसेवक है मतलब आज कांग्रेस मुस्लिम वोट पर टिकी पार्टी है . अन्य 10 भी वोटो की बजह से चुनकर आए. कांग्रेस के लिए शर्मनाक है.

और पढ़ें

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
Read
Published at : 21 Jan 2026 03:06 PM (IST)
Tags :
Sanjay Nirupam AIMIM MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर! NDA में वापसी के बाद दिनाकरण का बड़ा बयान- 'समझौता करने वाले..'
तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर! NDA में वापसी के बाद दिनाकरण का बड़ा बयान- 'समझौता करने वाले..'
राजस्थान
जोधपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा! कांग्रेस विधायक ने ज्ञापन फाड़कर SDM के मुंह पर फेंका, वायरल हुआ वीडियो
जोधपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा! कांग्रेस विधायक ने ज्ञापन फाड़कर SDM के मुंह पर फेंका, Viral हुआ Video
विश्व
US JD Vance: अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
क्रिकेट
7 स्टार खिलाड़ी टीम इंडिया से बाहर, अब एकदम अलग दिखेगी भारत की प्लेइंग इलेवन; कप्तान भी बदला
7 स्टार खिलाड़ी टीम इंडिया से बाहर, अब एकदम अलग दिखेगी भारत की प्लेइंग इलेवन; कप्तान भी बदला
Advertisement

वीडियोज

Tata Punch Now Has a Punch | Auto Live
New Skoda Kushaq Facelift 2026 First Look | Auto Live #skodakushaq #skoda
Punch Turbo Petrol review: लॉन्ग ड्राइव पर कैसा अनुभव? | Auto Live
Top News: अभी की बड़ी खबरें । Top News | Breaking | Headlines Today
'ये ऋषि और कृषि का देश है, संत का अपमान होगा तो देश संकट में आ जाएगा'- Rakesh Tikait
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर! NDA में वापसी के बाद दिनाकरण का बड़ा बयान- 'समझौता करने वाले..'
तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर! NDA में वापसी के बाद दिनाकरण का बड़ा बयान- 'समझौता करने वाले..'
राजस्थान
जोधपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा! कांग्रेस विधायक ने ज्ञापन फाड़कर SDM के मुंह पर फेंका, वायरल हुआ वीडियो
जोधपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा! कांग्रेस विधायक ने ज्ञापन फाड़कर SDM के मुंह पर फेंका, Viral हुआ Video
विश्व
US JD Vance: अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
क्रिकेट
7 स्टार खिलाड़ी टीम इंडिया से बाहर, अब एकदम अलग दिखेगी भारत की प्लेइंग इलेवन; कप्तान भी बदला
7 स्टार खिलाड़ी टीम इंडिया से बाहर, अब एकदम अलग दिखेगी भारत की प्लेइंग इलेवन; कप्तान भी बदला
बॉलीवुड
युवराज मेहता की मौत: नोएडा अथॉरिटी पर भड़के सौरभ राज जैन-अभिनव शुक्ला, बोले- शर्म आनी चाहिए
युवराज मेहता की मौत: नोएडा अथॉरिटी पर भड़के सौरभ राज जैन-अभिनव शुक्ला, बोले- शर्म आनी चाहिए
जनरल नॉलेज
दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन-सी, जानें जावेद अख्तर से जुड़े इस सवाल का जवाब?
दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन-सी, जानें जावेद अख्तर से जुड़े इस सवाल का जवाब?
जनरल नॉलेज
दिल्ली-मुंबई नहीं, भारत का यह शहर है महिलाओं की सुरक्षा में नंबर वन, देखें पूरी लिस्ट
दिल्ली-मुंबई नहीं, भारत का यह शहर है महिलाओं की सुरक्षा में नंबर वन, देखें पूरी लिस्ट
ट्रेंडिंग
पुनीत सुपरस्टार ने एल्विश यादव को कहा छपरी, फिर ऐजाज खान को बताया अपना पिता, सोशल मीडिया पर बवाल
पुनीत सुपरस्टार ने एल्विश यादव को कहा छपरी, फिर ऐजाज खान को बताया अपना पिता, सोशल मीडिया पर बवाल
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Embed widget