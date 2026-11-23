उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने परिसीमन बिल (Delimitation Bill) को पास कराने के लिए सांसदों की खरीद-फरोख्त की कोशिश के आरोप लगाए हैं. अब इस पर शिंदे गुट ने पलटवार किया है. शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा कि राउत दुष्प्रचार कर रहे हैं. सामने आकर उन्हें सबूत पेश करना चाहिए, नहीं तो पूरे देश से वो माफी मांगें.

संजय निरुपम से जब पूछा गया कि जब परिसीमन बिल का मुद्दा सामने आता है, चर्चा जब सुर्खियों में आती है, तो संजय राउत अलग-अलग प्रकार के बयान देते नजर आते हैं. इस बार उनका दावा है कि 150 करोड़ रुपए एक सांसद को दिया जा रहा है ताकि इस बिल पर वह अपनी मोहर लगा सकें. इस पर निरुपम ने कहा, ''संजय राउत के इस झूठ से ओतप्रोत बयान पर सबसे पहले खूब हंसा जा सकता है.''

परिसीमन बिल आएगा और पास भी होगा- निरुपम

शिवसेना नेता निरुपम ने आगे कहा, ''संजय राउत को मैं बता देना चाहूंगा कि डिलिमिटेशन बिल लाने के लिए सरकार वचनबद्ध है. यह बिल आएगा और इस बार वो पास भी होगा. इसके लिए किसी भी सांसद से कोई लेन देन या खरीद-फरोख्त कुछ नहीं हो रहा. संजय राउत इस तरह से झूठा दुष्प्रचार के लिए कुख्यात हैं.

अगर हिम्मत है तो सामने आ करके सबूत पेश करें- संजय निरुपम

उन्होंने ये भी कहा, ''संजय राउत को कोई गंभीरता से नहीं लेता है. फिर भी अगर संजय राउत चाहते हैं कि उनको सीरियसली लिया जाए, तो मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं. सबूत पेश करो. किसी भी सांसद को कभी किसी ने बोला क्या? अगर हिम्मत है तो सामने से आ करके सबूत पेश करें वरना झूठ बोलने के लिए पूरे देश से माफी मांगें.''

परिसीमन बिल के खिलाफ फर्जी अभियान चलाया जा रहा- निरुपम

संजय निरुपम ने कहा कि पूरे देश में आजादी के बाद से एक लंबे समय से लोकसभा की सीटों की संख्या नहीं बढ़ी है. डिलिमिटेशन 20 साल पहले हुआ था. उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरीके से डिलिमिटेशन बिल के खिलाफ फर्जी तरीके का अभियान चला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं साबित करता है कि यह चुनाव लड़ने से पहले ही हार चुके हैं.

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