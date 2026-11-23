मुंबई के कुर्ला वेस्ट स्थित प्रमोद महाजन गार्डन में एक युवक और युवती के साथ मारपीट और छेड़छाड़ की घटना के बाद बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने सख्त रुख अपनाया है. बीएमसी ने सार्वजनिक पार्कों और खेल के मैदानों के प्रबंधन को लेकर दो अहम फैसले किए हैं. अब मुंबई के सभी सार्वजनिक ग्राउंड, पार्क और ओपन स्पेस का प्रबंधन नगर निगम के नियंत्रण में रखने की तैयारी है. वहीं, कुर्ला के संबंधित गार्डन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा.

दरअसल, मुंबई में सार्वजनिक मैदानों, पार्कों और ओपन स्पेस के रखरखाव की जिम्मेदारी निजी संगठनों को सौंपने का BJP ने विरोध किया है. BJP मुंबई अध्यक्ष और विधायक अमित साटम की मौजूदगी में हुई बैठक में सहमति बनी कि सभी ग्राउंड का प्रबंधन नगर निगम ही करेगा. यह कदम BJP के चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादे के अनुरूप बताया गया है.

गौरतलब है कि BMC की ओपन स्पेस पॉलिसी करीब एक दशक से लंबित है. अब नई नीति को जल्द अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है. बैठक में प्रत्येक प्रशासनिक विभाग में दो से तीन ग्राउंड विकसित करने और वहां अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी रखा गया.

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कुर्ला के गार्डन में युवक-युवती के साथ हुई थी मारपीट

दरअसल, मुंबई के कुर्ला वेस्ट में फीनिक्स मॉल के पास स्थित प्रमोद महाजन गार्डन में एक युवक और युवती के साथ मारपीट का मामला सामने आया था. बताया गया कि दोनों पार्क में फोटो खींच रहे थे. इसी दौरान 8 से 10 नाबालिग लड़कों ने उनके साथ बहस शुरू कर दी. देखते ही देखते मामला बढ़ गया और आरोपियों ने युवती की पिटाई कर दी.

घटना के दौरान वहां मौजूद कुछ स्थानीय लोगों ने सामने की इमारत से इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. घटना के बाद पीड़ित युवती इलाज के लिए अस्पताल पहुंची और फिर घाटकोपर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई.

पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करते हुए आठ नाबालिगों को हिरासत में लिया. सभी आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं. पुलिस ने उनके अभिभावकों को भी नोटिस जारी किया है. मामले की जांच जारी है.

कॉन्ट्रैक्टर पर एक लाख का जुर्माना

इस घटना के बाद बीएमसी ने भी कार्रवाई की है. महानगरपालिका ने गार्डन के मेंटेनेंस और सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले कॉन्ट्रैक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

जांच में सामने आया कि गार्डन के मेंटेनेंस के साथ सुरक्षा की जिम्मेदारी भी कॉन्ट्रैक्टर को दी गई थी. घटना के समय कॉन्ट्रैक्टर का कर्मचारी गार्डन के प्रवेश द्वार पर मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा व्यवस्था में कमियां पाई गईं.

इसी लापरवाही को देखते हुए बीएमसी ने यह कार्रवाई की है. एल डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर अनिल जाधव के मुताबिक, महानगरपालिका गार्डन में बड़े रिपेयर वर्क और सुरक्षा के उपायों के लिए अलग से प्रस्ताव तैयार कर रही है.

सभी गार्डन में तुरंत लगें CCTV कैमरे- अमित साटम

कुर्ला की घटना को लेकर बीजेपी मुंबई अध्यक्ष और विधायक अमित साटम ने भी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि मुंबई के सभी गार्डन की सुरक्षा का नए सिरे से रिव्यू करने की जरूरत है. उनके मुताबिक, शहर के गार्डन में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मजबूत नहीं है.

अमित साटम ने कहा, "हमने वो वीडियो देखा है और इसके माध्यम से मुंबई महानगरपालिका और मुंबई पुलिस ने शहर के सभी गार्डन्स की सिक्योरिटी के बारे में एक रिव्यू लेने की आवश्यकता है. मुंबई शहर के सभी गार्डन्स की सिक्योरिटी कहीं न कहीं हमें फुलप्रूफ नहीं दिखती है..हमारी यह मांग है कि मुंबई शहर के सभी गार्डन्स में अर्जेंटली BMC CCTV कैमरे लगाए."

उन्होंने आगे कहा, "इस प्रकार की कोई घटनाएं या अन्य कोई भी घटनाएं होती हैं, तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे बहुत बड़े काम में आ सकते हैं. जैसे पूरे मुंबई शहर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसी प्रकार के सीसीटीवी कैमरे मुंबई शहर के गार्डन्स में भी लगने चाहिए और मुंबई शहर के गार्डन्स की सिक्योरिटी के बारे में मुंबई महानगरपालिका को एक रिव्यू लेना आवश्यक है."

सभी ग्राउंड और पार्क BMC के नियंत्रण में रखने की तैयारी

कुर्ला की घटना के बाद मुंबई में सार्वजनिक जगहों के मैनेजमेंट को लेकर भी राजनीतिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है. बीजेपी ने सार्वजनिक मैदानों, पार्कों और ओपन स्पेस के रखरखाव और प्रबंधन का अधिकार निजी संस्थाओं को देने का विरोध किया है.

बीजेपी मुंबई अध्यक्ष अमित साटम की मौजूदगी में हुई बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि मुंबई के सभी सार्वजनिक मैदानों का मैनेजमेंट महानगरपालिका के पास रहना चाहिए. पार्टी का कहना है कि यह फैसला उसके चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादे के मुताबिक लिया जाएगा.

बैठक में मुंबई के हर प्रशासनिक डिवीजन में दो से तीन मैदान विकसित करने का प्रस्ताव भी रखा गया. इसके साथ ही इन मैदानों में अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई है. अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो शहर के खिलाड़ियों और युवाओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकती हैं.

हर मामले को मुसलमानों से जोड़ना गलत- वारिस पठान

इस घटना को लेकर AIMIM नेता वारिस पठान ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने आरोपियों की हरकत की निंदा करते हुए कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है. साथ ही उन्होंने इस मामले को धर्म से जोड़ने पर भी आपत्ति जताई.

वारिस पठान ने कहा, "देखिए, जिन बच्चों ने उनके ऊपर जो हमला किया, मैं उसका कंडेम करता हूँ. किसी को भी नहीं मारना चाहिए. कायदा-कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार बिल्कुल नहीं है. और अभी हमारी जानकारी के मुताबिक़ तो एफ़आईआर हुआ है. कुछ छह-सात नाबालिग बच्चों को पुलिस ने डिटेन भी किया. अब जो क़ानूनी कार्यवाही होगी, वो सब मानेंगे."

उन्होंने कहा, "ये हर चीज को मुसलमान का रंग देना सही नहीं है. क्या उन लोग के कितने ऐसे बच्चे होते हैं जो कभी हरकतें करते हैं, यहां भी ऐसे बच्चे होते हैं, इस तरह की हरकतें करते ही हैं, तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, कानूनी."

उन्होंने आगे कहा, "हम तो कभी किसी के बारे में यह नहीं कहते कि किसने किसका समर्थन किया. चलिए, इन बच्चों को भी समझाइए कि मेरा कोई समर्थन नहीं कर रहा है. अगर किसी ने गलत किया है, तो वह गलत है. उसके लिए कोर्ट है, कानून है और न्यायिक प्रक्रिया है. लेकिन किसी एक व्यक्ति की गलती के लिए सभी मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर देना और सबको जिहादी कहना सरासर गलत है. यह सीधे तौर पर नफरत फैलाने वाली बात है. हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं. कोर्ट में जो भी फैसला होगा, उसे सभी को मानना पड़ेगा."

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अब नई ओपन स्पेस पॉलिसी पर नजर

कुर्ला गार्डन की घटना के बाद अब मुंबई के सार्वजनिक पार्कों और मैदानों की सुरक्षा व्यवस्था चर्चा के केंद्र में है. एक तरफ बीएमसी ने लापरवाही के लिए कॉन्ट्रैक्टर पर जुर्माना लगाया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी सभी गार्डन में सीसीटीवी कैमरे लगाने और सार्वजनिक मैदानों का प्रबंधन महानगरपालिका के हाथ में रखने की मांग कर रही है.

नई ओपन स्पेस पॉलिसी में इन प्रस्तावों को कितनी जगह मिलती है, यह देखना अहम होगा. फिलहाल इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि शहर के सार्वजनिक पार्कों में आने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी किसकी होगी और इसके लिए क्या ठोस इंतजाम किए जाएंगे.