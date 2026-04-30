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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMumbai News: वरिष्ठ कलाकारों रविंद्र चव्हाण का सम्मान! CAWT को 1 एकड़ जमीन देने का किया ऐलान

Mumbai News: वरिष्ठ कलाकारों रविंद्र चव्हाण का सम्मान! CAWT को 1 एकड़ जमीन देने का किया ऐलान

Mumbai News In Hindi: महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने वरिष्ठ बॉलीवुड कलाकारों के कल्याण हेतु कोंकण में अपनी एक एकड़ निजी जमीन 'सिने आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट' (CAWT) को दान करने की घोषणा की.

By : सूरज ओझा | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 30 Apr 2026 11:06 PM (IST)
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फिल्मी दुनिया (Bollywood) के रूपहले पर्दे पर जो चमक-दमक दिखाई देती है, उसके पीछे का सच अक्सर बेहद स्याह होता है. शोहरत और जवानी ढलने के बाद कई दिग्गज कलाकारों को गुमनामी और आर्थिक तंगी के अंधेरे में अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ती है. ऐसे ही वरिष्ठ कलाकारों के दर्द को समझते हुए महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने एक बेहद सराहनीय और बड़ा ऐलान किया है.

मुंबई में 'सिने आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट' (CAWT) द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में रविंद्र चव्हाण ने शिरकत की. यहाँ उन्होंने वरिष्ठ कलाकारों की मदद के लिए ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे कार्यों की जमकर सराहना की. इसी दौरान उन्होंने मंच से घोषणा की कि वह कोंकण के केसरी (सावंतवाड़ी) में स्थित अपनी एक एकड़ निजी जमीन वरिष्ठ कलाकारों की भलाई के लिए CAWT को दान देने के लिए तैयार हैं. उनके इस ऐलान से वहां मौजूद पूरी फिल्म बिरादरी में खुशी की लहर दौड़ गई.

9-10 हजार कलाकारों की समस्याओं पर CM से करेंगे बात

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने एक कड़वी सच्चाई को भी सामने रखा. उन्होंने बताया कि राज्य में आज भी करीब 9 से 10 हजार वरिष्ठ कलाकार ऐसे हैं जो कई तरह की गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं. चव्हाण ने कलाकारों को पूरा भरोसा दिलाया कि वे इन सभी समस्याओं के स्थाई समाधान के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य के सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार से मुलाकात कर ठोस कदम उठाएंगे.

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दिग्गजों के सम्मान में विशेष फलक का उद्घाटन

आपको बता दें कि CAWT कोई आम संस्था नहीं है. इसकी नींव हिंदी सिनेमा के उन महान स्तंभों ने रखी थी, जिनमें दिलीप कुमार, सुनील दत्त, मिथुन चक्रवर्ती, जॉनी लीवर, आशा पारेख, अमरीश पुरी, अमजद खान, चंद्रशेखर वैद्य और दारा सिंह जैसे बड़े नाम शामिल हैं. कार्यक्रम के दौरान रविंद्र चव्हाण ने इन सभी दिग्गज कलाकारों के सम्मान में लगाए गए एक विशेष फलक का उद्घाटन भी किया.

इस खास मौके पर CAWT की अध्यक्षा प्रीति सप्रू, सचिव संभावना सेठ और कोषाध्यक्ष दीपक पराशर के साथ-साथ राजपाल यादव, मनोज जोशी, मुकेश ऋषि, अयूब खान और अभिनेत्री कुनिका समेत सिनेमा जगत की कई मशहूर हस्तियां मौजूद रहीं. बीजेपी अध्यक्ष की यह पहल समाज को यह संदेश देती है कि जिन कलाकारों ने अपनी कला से जीवन भर हमारा मनोरंजन किया, उनके संघर्ष के दिनों में उनका सम्मान और साथ देना हमारा कर्तव्य है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 30 Apr 2026 11:06 PM (IST)
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