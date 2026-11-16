महाराष्ट्र के इस चुनाव में बीजेपी को झटका, कांग्रेस समर्थित पैनल ने जीतीं 14 सीटें

लातूर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक चुनाव कांग्रेस नेता धीरज देशमुख के 'सहकार पैनल' ने 19 में से 14 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी के 'परिवर्तन पैनल' को 5 सीटें मिली हैं. एबीपी माझा के मुताबिक बीजेपी नेता संभाजी पाटिल निलंगेकर के भाई और 'परिवर्तन पैनल' के उम्मीदवार अरविंद पाटिल निलंगेकर ने बड़ी जीत दर्ज की है. अरविंद पाटिल निलंगेकर ने अपनी चाची संगीता अशोक पाटिल निलंगेकर को हराकर पहली बार लातूर जिला सेंट्रल बैंक में एंट्री की है.

इसके अलावा, बीजेपी विधायक रमेश कराड के बेटे ऋषिकेश कराड ने जीत दर्ज की है. उन्होंने कांग्रेस के अशोक गोविंदपुरकर को हराया है. सहकार पैनल के धीरज देशमुख भी जीते हैं. पूर्व दिवंगत विधायक चंद्रशेखर भोसले की बेटी प्रीति भोसले को भी जीत मिली है. उन्होंने सहकार पैनल की ओर से चुनाव लड़ा था. सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल के दामाद हेमंत जाधव ने भी सहकार पैनल से जीत हासिल की है.

सहकार पैनल के संतोष पाटिल, जयेश विश्वंभर माने जीते

वहीं, मत्स्य पालन और आवास निर्वाचन क्षेत्र से सहकार पैनल के जयेश विश्वंभर माने जीते हैं. जयेश विश्वंभर माने ने 45 में से 35 वोट पाकर जीत दर्ज की है. इसके साथ ही 'परिवर्तन पैनल' के भगवानदादा पाटिल पटवारी को भी जीत मिली है. दूसरी ओर सहकार पैनल की प्रीति चंद्रशेखर भोसले ने उदगीर सोसाइटी निर्वाचन क्षेत्र से 10 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है. इस चुनाव में सहकार पैनल के संतोष पाटिल भी चुनाव जीतने में सफल रहे.

दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के गढ़, लातूर में जिला बैंक के चुनाव नतीजों ने पूरे राजनीतिक हलकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. जिला सहकारी बैंक (DCC) में निदेशकों के लिए हुए चुनाव में 99.4 फीसदी मतदान हुआ. कुल 999 मतदाताओं में से 993 ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और आज (16 नवंबर) वोटों की गिनती हुई.

सहकार पैनल के विजयी उम्मीदवार

हेमंत जाधव, लातूर

प्रीति भोसले, उदगीर

आशीष पाटिल राजुरकर, जलकोट

संतोष पाटिल, चाकुर

धीरज देशमुख

जगन्नाथ पाटिल

जयेश माने

सर्जेराव मोरे

विवेक सिरसाथ

अविनाश जाधव

शेशेराव हाके

चंद्रशेखर डंडीमे

शीतल पाटिल

गीतांजलि वोल्फ

परिवर्तन पैनल के विजयी उम्मीदवार

अरविंद पाटिल निलंगेकर

अतुल गंभीर

भगवानराव पाटिल तलेगांवकर

ऋषिकेश कराड

शोभा पवार

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