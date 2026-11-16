परिसीमन और महिला आरक्षण पर सुप्रिया सुले बोलीं, 'सभी राज्यों के लिए...'

शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने परिसीमन और महिला आरक्षण पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि NCP(SP) ने शुरू से ही यह बात कही है कि वह महिला आरक्षण का पुरजोर समर्थन करती है. हमने महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की भी मांग की है.



बारामती लोकसभा सीट से सांसद सुप्रिया सुले ने ये भी कहा कि हमने इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से भी चर्चा की है. उन्होंने कहा कि हमारी तीन मांगें हैं. परिसीमन होने पर महिला आरक्षण लागू किया जाना चाहिए.

'कश्मीर से कन्याकुमारी तक सीटों की संख्या में 50 फीसदी इजाफे की उम्मीद'

उन्होंने आगे कहा, ''अब निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या 30-40 लाख तक पहुंच गई है. ऐसे में जब विकास के लिए केवल 5 करोड़ रुपये का फंड उपलब्ध हो, तो विकास सुनिश्चित करना असंभव है. कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है.''

Pune, Maharashtra | On delimitation and women's reservation, NCP-SCP MP Supriya Sule says, "... NCP(SP) has consistently maintained since the beginning that it strongly supports women's reservation. We have also insisted on a 50 per cent reservation for women. We have held discussions on this issue with Amit Shah and Kiren Rijiju as well. We have three demands. Women's reservation should be implemented when delimitation takes place. Constituencies have now grown to 30-40 lakh voters... it is impossible to ensure development when the available development fund is only Rs 5 crore. The number of seats is expected to increase by 50 per cent from Kashmir to Kanyakumari. Even during the previous discussions, we had demanded that the government give us a written assurance, but I have not read the entire Bill yet. If we are expected to adopt a cooperative approach, there should be a common formula applicable to all states. The Women's Reservation Bill must be implemented." — ANI (@ANI) November 16, 2026

सभी राज्यों के लिए एक समान फॉर्मूला होना चाहिए- सुप्रिया सुले

एनसीपी (SP) की सांसद ने ये भी कहा पिछली चर्चाओं के दौरान भी हमने सरकार से लिखित आश्वासन की मांग की थी, लेकिन मैंने अभी तक पूरा बिल नहीं पढ़ा है. उन्होंने कहा, ''अगर हमसे सहयोग की उम्मीद की जाती है, तो सभी राज्यों के लिए एक समान फॉर्मूला होना चाहिए. महिला आरक्षण बिल को लागू किया जाना चाहिए."

परिसीमन को लेकर कोई नया प्रस्ताव नहीं मिला- सुप्रिया सुले

इससे पहले शनिवार (14 नवंबर) को सुप्रिया सुले ने कहा था कि सरकार की ओर से परिसीमन को लेकर कोई नया प्रस्ताव नहीं मिला है. उन्होंने पूर्व में हुई एक अनौपचारिक चर्चा का संदर्भ दिया, जिसमें सभी राज्यों में सीट की संख्या एक समान रूप से 50 प्रतिशत बढ़ाने का सुझाव दिया गया था.

सुप्रिया सुले ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि करीब 6 महीने पहले, सरकार ने उनके, शिवसेना (UBT) सांसद अरविंद सावंत और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ एक बैठक की थी. इस बैठक में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हर राज्य में सीट की संख्या में एक समान 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी.

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