हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रराहुल गांधी को लेकर रामदास अठावले का बड़ा बयान, 'नेता प्रतिपक्ष के रूप में वह...'

राहुल गांधी को लेकर रामदास अठावले का बड़ा बयान, 'नेता प्रतिपक्ष के रूप में वह...'

Ramdas Athawale On Rahul Gandhi: रामदास अठावले ने कहा कि राहुल गांधी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है और वे केवल झूठ फैलाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क, आईएएनएस | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 21 Sep 2025 03:24 PM (IST)

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने रविवार (21 सितंबर) को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि वे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में पूरी तरह विफल साबित हो चुके हैं. रामदास अठावले ने राहुल गांधी के हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भी जमकर आलोचना की. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान तथ्यहीन और निरर्थक हैं, जो केवल लोगों को गुमराह करने का प्रयास है.

राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हुए रामदास अठावले ने कहा, "राहुल गांधी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है और वे केवल झूठ फैलाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं. राहुल गांधी को सलाह देते हुए अठावले ने कहा कि अगर उनके पास वाकई सबूत हैं, तो वे सीधे कोर्ट जाएं या निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के पास शिकायत दर्ज कराएं."

'नहीं दिए सबूत'

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पहले भी सबूत मांग चुका है, लेकिन सबूत नहीं दिए गए. अठावले ने आगे कहा कि राहुल गांधी कभी कहते हैं वोट जोड़े गए, कभी हटाए गए. ईसीआई ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची से नाम ऑनलाइन नहीं हटाए जा सकते.

'उन्हें पसंद नहीं आ रही पीएम मोदी की प्रगति'

कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के आरोपों पर अठावले ने व्यंग्य किया कि असली 'चोरी' कांग्रेस के संगठन में हो रही है, जहां उनके कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पीएम नरेंद्र मोदी की प्रगति पसंद नहीं आ रही. वे 'डेड इकोनॉमी' जैसे झूठे बयान देकर देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं.

'वो फेल हो चुके हैं'

केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि विपक्ष के नेता के रूप में राहुल फेल साबित हो चुके हैं. उनके बयान निरर्थक और तथ्यहीन हैं. उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है. उनके नेतृत्व में भारत तेजी से विकास कर रहा है और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है. 

'बेबुनियाद आरोप लगा रहे राहुल गांधी'

अठावले ने कहा, "पीएम मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है और स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे हैं. विकसित भारत 2047 का सपना हम सभी को मिलकर पूरा करना है. पीएम मोदी इतना काम कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी बेबुनियाद आरोप लगाकर सिर्फ झूठ बोलते हैं."

Published at : 21 Sep 2025 03:23 PM (IST)
RAMDAS ATHAWALE MAHARASHTRA NEWS RAHUL GANDHI
