हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra: मंत्री प्रताप सरनाईक ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर साधा निशाना, कहा- 'बेटे को मंत्री...'

Maharashtra: मंत्री प्रताप सरनाईक ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर साधा निशाना, कहा- 'बेटे को मंत्री...'

Maharashtra News: महाराष्ट्र मंत्री प्रताप सरनाईक ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर निशाना साधा. एकनाथ शिंदे को श्रेय देते हुए कहा, “मंत्री बनने का पूरा हक मुझे मिला.”

By : पंकज यादव | Updated at : 21 Sep 2025 10:20 AM (IST)

महाराष्ट्र के मंत्री प्रताप सरनाईक ने शिवसेना के भीतर वरिष्ठ नेताओं के सम्मान और पारिवारिक राजनीति पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि दिवंगत नेताओं और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का अपमान करना राज्य की संस्कृति और परंपरा के खिलाफ है.

सरनाईक ने कहा, “मैं आज जो कुछ भी हूं बालासाहेब ठाकरे की वजह से हूं. एकनाथ शिंदे ने भी मेरे जैसे वरिष्ठ नेताओं को उचित सम्मान दिया, जबकि उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे को सीट देने के लिए सभी को दरकिनार कर दिया. यह बहुत ही गलत है. दिवंगत नेताओं के बारे में अगर कोई टिप्पणी करते रहेंगे तो यह महाराष्ट्र की संस्कृति और परंपरा के खिलाफ है.”

सरनाईक ने धर्मवीर आनंद दिघे के बारे में बात करते हुए कहा कि वह सिर्फ इस जिले के नेता नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के नेता थे. सरनाईक ने बताया कि आम जनता उन्हें बहुत प्यार करती थी और वह चौबीस घंटे लोगों की सेवा में लगे रहते थे.

संजय राउत के बयान पर दी प्रतिक्रिया

उन्होंने कहा, “ऐसे आनंद साहब के बारे में अगर कुछ वक्तव्य संजय राउत करते रहेंगे तो गलत है. और रही बात वो सिंदूर फांसने की, देखिए संजय राउत को भी स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे ने सिंदूर लगाया इसलिए वो राज्यसभा के सदस्य बने. क्या उस दिन कोई आम स्व-शिवसैनिक नहीं था जो उस जगह पर बैठ सकता था? मगर नहीं, उस वक्त संजय राउत को उन्होंने उम्मीदवार के तौर पर सामने रखा और जीता खिलाया. मैं भी आम स्व-शिवसैनिक होकर काम करता था.”

सरनाईक ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा, “मगर स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे ने मुझे भी सिंदूर फांसा इसलिए मैं आज आमदार भी हूं और मंत्री भी हूं. और मंत्री होने का पूरा श्रेय हमारे एकनाथ शिंदे साहब को है. उन्होंने खुद के घर में, अपने बेटे या भाई को मंत्री नहीं बनाया, बल्कि कार्यकर्ताओं को स्थान दिया.”

उद्धव ने अपने बेटे को मंत्री बनाया- सरनाईक

उन्होंने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में आई सरकार पर भी तंज कसा. सरनाईक ने कहा, “उद्धव ठाकरे साहब के नेतृत्व में जो सरकार आई थी, मैं सीनियर विधायक होने के बावजूद मंत्री नहीं बना, जबकि उनके बेटे आदित्य ठाकरे को मंत्री बना दिया गया. इसलिए आज एकनाथ शिंदे साहब का जितना भी गौरव करेंगे, उतना कम ही है. उन्होंने वास्तव में कार्यकर्ताओं को महत्व दिया.”

सरनाईक ने यह भी जोर देकर कहा कि लोगों को दिवंगत नेताओं की सेवा और उनके योगदान को समझना चाहिए. उन्होंने कहा, “जिनके बारे में आपको ज्यादा पता नहीं है, जो आनंद जी के सामने क्या किया इस जिले के लिए, क्या किया इस राज्य के लिए, उनके बारे में अगर ऐसी बातें उनके जबान से निकलती रहेंगी तो गलत है.”

और पढ़ें

About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
Read
Published at : 21 Sep 2025 10:20 AM (IST)
Tags :
Pratap Sarnaik Uddhav Thackeray MAHARASHTRA NEWS SANJAY RAUT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अगर बगराम एयरबेस नहीं लौटाया तो नतीजा...', डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को दे डाली खुली धमकी
'अगर बगराम एयरबेस नहीं लौटाया तो...', ट्रंप ने अफगानिस्तान को दे डाली खुली धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अब वाराणसी के इस चर्चित घाट पर भी शुरू हुई गंगा आरती, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक
अब वाराणसी के इस चर्चित घाट पर भी शुरू हुई गंगा आरती, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक
भोजपुरी सिनेमा
38 साल की उम्र में भी कुंवारी हैं आम्रपाली दुबे, क्यों नहीं कर रही शादी? 2 बच्चों के पिता संग रह चुका अफेयर
38 साल की उम्र में भी कुंवारी हैं आम्रपाली दुबे, क्यों नहीं कर रही शादी? 2 बच्चों के पिता संग रह चुका अफेयर
स्पोर्ट्स
Who is Mithun Manhas: जानिए कौन हैं मिथुन मनहास, जो बन सकते हैं BCCI अध्यक्ष
जानिए कौन हैं मिथुन मनहास, जो बन सकते हैं BCCI अध्यक्ष
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News:जानिए बॉलीवुड गलियारों की चर्चित खबरें | ABP NEWS
Solar Eclipse: Surya Grahan पर Prateek Bhatt और Swami Vedbhuti की तीखी बहस
Solar Eclipse Impact: भारत में न दिखने पर भी असर, ज्योतिषियों की चेतावनी!
IPO Alert: GK Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription & review
IPO Alert: Saatvik Green Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर बगराम एयरबेस नहीं लौटाया तो नतीजा...', डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को दे डाली खुली धमकी
'अगर बगराम एयरबेस नहीं लौटाया तो...', ट्रंप ने अफगानिस्तान को दे डाली खुली धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अब वाराणसी के इस चर्चित घाट पर भी शुरू हुई गंगा आरती, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक
अब वाराणसी के इस चर्चित घाट पर भी शुरू हुई गंगा आरती, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक
भोजपुरी सिनेमा
38 साल की उम्र में भी कुंवारी हैं आम्रपाली दुबे, क्यों नहीं कर रही शादी? 2 बच्चों के पिता संग रह चुका अफेयर
38 साल की उम्र में भी कुंवारी हैं आम्रपाली दुबे, क्यों नहीं कर रही शादी? 2 बच्चों के पिता संग रह चुका अफेयर
स्पोर्ट्स
Who is Mithun Manhas: जानिए कौन हैं मिथुन मनहास, जो बन सकते हैं BCCI अध्यक्ष
जानिए कौन हैं मिथुन मनहास, जो बन सकते हैं BCCI अध्यक्ष
इंडिया
बेटी को 20 साल जेल में रखा, भूखी-प्यासी मर गई शहजादी; मुगल बादशाह की क्रूर दास्तां!
बेटी को 20 साल जेल में रखा, भूखी-प्यासी मर गई शहजादी; मुगल बादशाह की क्रूर दास्तां!
जम्मू और कश्मीर
J&K: यासीन मलिक पर पीडीपी की चिट्ठी के बाद बोले CM उमर अब्दुल्ला, कहा- 'राजनीति न हो, अदालत पर छोड़ें फैसला'
जम्मू-कश्मीर: यासीन मलिक पर पीडीपी की चिट्ठी के बाद बोले CM उमर अब्दुल्ला, कहा- 'राजनीति न हो, अदालत पर छोड़ें फैसला'
जनरल नॉलेज
Oldest University Of UP: यह है यूपी की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, जानिए क्यों कहते हैं इसे पूरब का ऑक्‍सफोर्ड?
यह है यूपी की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, जानिए क्यों कहते हैं इसे पूरब का ऑक्‍सफोर्ड?
यूटिलिटी
इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ, लिस्ट में कहीं आपका भी नाम तो नहीं
इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ, लिस्ट में कहीं आपका भी नाम तो नहीं
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Embed widget