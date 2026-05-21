हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMNS प्रमुख राज ठाकरे को बड़ी राहत, कोर्ट ने इस मामले में किया बरी

MNS प्रमुख राज ठाकरे को बड़ी राहत, कोर्ट ने इस मामले में किया बरी

Raj Thackeray News: ठाणे सेशन कोर्ट ने कहा कि सरकारी पक्ष आरोपी की भूमिका और कथित उकसावे को साबित करने के लिए ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया.

By : वैभव परब | Edited By: अजीत | Updated at : 21 May 2026 04:17 PM (IST)
Preferred Sources

2008 के रेलवे भर्ती आंदोलन मामले में MNS प्रमुख राज ठाकरे को बड़ी राहत मिली है. ठाणे सेशन कोर्ट ने आज (21 मई) इस मामले में फैसला सुनाते हुए उन्हें बरी कर दिया. करीब 18 साल बाद अदालत ने इस मामले पर अपना निर्णय दिया. सुनवाई के दौरान राज ठाकरे खुद अदालत में मौजूद थे.

कोर्ट ने सबूतों के अभाव में राज ठाकरे को किया बरी

अदालत ने कहा कि सरकारी पक्ष आरोपी की भूमिका और कथित उकसावे को साबित करने के लिए ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया. इसी आधार पर कोर्ट ने सबूतों के अभाव में राज ठाकरे को निर्दोष घोषित कर दिया.

राज ठाकरे पर आंदोलन के लिए उकसाने का था आरोप

फैसला सुनाए जाने के बाद राज ठाकरे अदालत से बाहर निकले और समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया. इस मामले में उन पर कथित तौर पर आंदोलन के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था, लेकिन अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया.

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Read More
Published at : 21 May 2026 03:54 PM (IST)
Tags :
MNS राज ठाकरे MAHARASHTRA NEWS MNS 
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
MNS प्रमुख राज ठाकरे को बड़ी राहत, कोर्ट ने इस मामले में किया बरी
MNS प्रमुख राज ठाकरे को बड़ी राहत, कोर्ट ने इस मामले में किया बरी
महाराष्ट्र
राहुल गांधी के 'गद्दार' वाले बयान पर संजय राउत बोले, 'राजीव गांधी के बेटे हैं, इस प्रकार की भाषा...'
राहुल गांधी के 'गद्दार' वाले बयान पर संजय राउत बोले, 'राजीव गांधी के बेटे हैं, इस प्रकार की भाषा...'
महाराष्ट्र
Water Crisis: महाराष्ट्र में पानी के लिए त्राहिमाम, कई जिलों में बूंद-बूंद को तरसे लोग, टैंकर बना सहारा
महाराष्ट्र में पानी के लिए त्राहिमाम, कई जिलों में बूंद-बूंद को तरसे लोग, टैंकर बना सहारा
महाराष्ट्र
बांद्रा में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी, 15 उपद्रवी गिरफ्तारी, हत्या के प्रयास का केस
बांद्रा में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी, 15 उपद्रवी गिरफ्तारी, हत्या के प्रयास का केस
Advertisement

वीडियोज

भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका पर Piyush Goyal ने दिया बयान | International Relations
Twisha Sharma Case: ट्विशा मौत केस में बड़ा खुलासा | Breaking News | Justice For Twisha
Twisha Sharma Case: ट्विशा की मौत का सच क्या? | Breaking News | Justice For Twisha |
Humayun Kabir Cow Sacrifice Statement: बंगाल की सियासत में नया विवाद खड़ा | Breaking |
Twisha Sharma Case: आखिर क्या हुआ था? ट्विशा केस के 7 बड़े सवाल | Breaking | Justice For Twisha |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आप सांसद हैं, कैसे ये सब बोल रहे? 'गॉड फादर' वाले बयान पर राहत तो मिली पर अभिषेक बनर्जी पर जमकर बरसा HC, वकील को भी खूब सुना दी
आप सांसद हैं, कैसे ये सब बोल रहे? 'गॉड फादर' वाले बयान पर राहत तो मिली पर अभिषेक बनर्जी पर जमकर बरसा HC, वकील को भी खूब सुना दी
महाराष्ट्र
राहुल गांधी के 'गद्दार' वाले बयान पर संजय राउत बोले, 'राजीव गांधी के बेटे हैं, इस प्रकार की भाषा...'
राहुल गांधी के 'गद्दार' वाले बयान पर संजय राउत बोले, 'राजीव गांधी के बेटे हैं, इस प्रकार की भाषा...'
चुनाव 2026
फाल्टा सीट पर दोपहर 3 बजे तक 74.1% मतदान, BJP उम्मीदवार देबांग्शु पांडा का दावा- एक से डेढ़ लाख वोटों से जीत करूंगा दर्ज
फाल्टा सीट पर दोपहर 3 बजे तक 74.1% मतदान, BJP उम्मीदवार देबांग्शु पांडा का दावा- एक से डेढ़ लाख वोटों से जीत करूंगा दर्ज
क्रिकेट
CSK Playoff Scenarios: सिर्फ GT को हराने से नहीं बनेगा काम, जानिए प्लेऑफ में कैसे पहुंच सकती है चेन्नई सुपर किंग्स
सिर्फ GT को हराने से नहीं बनेगा काम, जानिए प्लेऑफ में कैसे पहुंच सकती है CSK
विश्व
कौन था अर्जुमंद गुलजार डार उर्फ हमजा बुरहान उर्फ 'डॉक्टर'? पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन अल-बद्र की पूरी कहानी
कौन था अर्जुमंद गुलजार डार उर्फ हमजा बुरहान उर्फ 'डॉक्टर'? पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन अल-बद्र की पूरी कहानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Explained: बांदा दुनिया का सबसे ज्यादा गर्म शहर क्यों? सुबह 10 बजे सन्नाटा और रात में खेती, कैसा होता 48 डिग्री गर्मी का कहर
बांदा दुनिया का सबसे ज्यादा गर्म शहर क्यों? 48 डिग्री गर्मी में सुबह सन्नाटा और रात में खेती
तमिल सिनेमा
Karuppu BO Day 6: सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया बड़ा कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
ट्रेंडिंग
Cockroach Janta Party Viral Video: 'कॉकरोच जनता पार्टी' का अनोखा प्रदर्शन, दिल्ली में कॉकरोच बनकर युवाओं ने साफ की यमुना; वीडियो वायरल
'कॉकरोच जनता पार्टी' का अनोखा प्रदर्शन, दिल्ली में कॉकरोच बनकर युवाओं ने साफ की यमुना; वीडियो वायरल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget