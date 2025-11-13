महाराष्ट्र के पुणे में बड़ा हादसा, दो ट्रकों की टक्कर से लगी आग, 8 लोगों की जलकर मौत

पुणे के नवले पुल पर गुरुवार (13 नवंबर) को बड़ा हादसा हो गया. दो कंटेनर ट्रक टकरा गए जिससे एक ट्रक में आग लग गई. एक कार दोनों ट्रक के बीच में फंस गई और पूरी तरह जल गई. अग्निशमन विभाग के अनुसार, अब तक 8 शव निकाले जा चुके हैं. जलते वाहनों में कुछ और लोगों के फंसे होने की संभावना है. इसलिए मृतकों की संख्या बढ़ सकती है.

दरअसल, ये घटना पुणे शहर के बाहरी इलाके में मुंबई-बेंगलुरु हाईवे पर हुई, जहां दो बड़े कंटेनर ट्रक के बीच एक कार फंस कर चकनाचूर हो गई जिससे आठ लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि नवले ब्रिज पर शाम को हुई दुर्घटना में कई लोग घायल भी हैं.

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया. दुर्घटना के बाद सामने आए वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि दो भारी ट्रकों में भिड़ंत के बाद ट्रक आग का गोला बन गया और एक कार कुचलकर चकनाचूर हो गई.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसे में पांच से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग इसें घायल हो गए. घायलों को अस्पताल ले जाया गया है.

पुलिस अधिकारी ने कहा कि हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि दुर्घटना कैसे हुई. फिलहाल, हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि घायलों को अस्पताल में तुरंत इलाज मिले. उन्होंने बताया कि दमकल विभाग ने पानी के टैंकर मौके पर भेजे और आग बुझाने के प्रयास जारी हैं. वहीं इस भीषण एक्सीडेंट के बाद व्यस्त राजमार्ग पर यातायात जाम लग गया.