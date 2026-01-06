पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सुरेश कलमाड़ी का निधन, 82 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

पूर्व सांसद और कांग्रेस के सीनियर नेता रहे सुरेश कलमाड़ी ने 82 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है. महाराष्ट्र के पुणे में उनका निधन हुआ. सुरेश कलमाड़ी का पार्थिव शरीर मंगलवार, 6 जनवरी की दोपहर 2.00 बजे तक अंतिम संस्कार के लिए घर पर रखा जाएगा. अंतिम संस्कार शाम को होगा.

लंबी बीमारी से ग्रसित थे सुरेश कलमाड़ी

महाराष्ट्र के पुणे से पूर्व सांसद, रेल मंत्रालय में पूर्व राज्य मंत्री सुरेश कलमाड़ी ने मंगलवार, 6 जनवरी की तड़के करीब 3:30 बजे अंतिम सांस ली. वे लंबी बीमारी से लड़ रहे थे. उनके पार्थिव शरीर को दोपहर 2.00 बजे तक पुणे के एरंडवणे स्थित कलमाड़ी हाउस में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा. अंतिम संस्कार दोपहर 3:30 बजे पुणे के नवी पेठ में वैकुंठ श्मशानभूमि में किया जाएगा.

कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़ा था नाम

सुरेश कलमाड़ी का नाम मुख्य तौर पर 2010 के Commonwealth Games के आयोजन से जुड़ा है. उनपर आयोजनों के प्रबंधन और ठेकों के आवंटन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं का आरोप था. इसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया था. साथ ही, उन पर आपराधिक साजिश रचने का मुकदमा चला.

राजनीति में सक्रिय नहीं थे सुरेश कलमाड़ी

कांग्रेस नेता सुरेश कलमाड़ी का राजनीतिक सफर काफी लंबा और सफल रहा. हालांकि, मौजूदा समय में वे सियासत में सक्रिय नहीं थे. राजनीति के अलावा सुरेश कलमाड़ी खेल प्रशासक के तौर पर काफी एक्टिव रहे थे. वे लंबे समय तक भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के अध्यक्ष रहे.

सुरेश कलमाड़ी का जन्म सन् 1944 में 1 मई को हुआ था. उनका विवाह एस मीरा कलमाड़ी से हुआ. उनके दो बेटे और एक बेटी हैं. साल 1982 में सुरेश कलमाड़ी राज्यसभा सदस्य बने. 1995 में उन्हें केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली. वे पुणे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कई बार सांसद रह चुके हैं. सुरेश कलमाड़ी भारतीय वायु सेना के पूर्व पायलट थे और बाद में राजनीति में सक्रिय हो गए.