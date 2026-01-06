हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रपूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सुरेश कलमाड़ी का निधन, 82 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सुरेश कलमाड़ी का निधन, 82 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

Suresh Kalmadi Dies: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का 82 वर्ष की आयु में पुणे में निधन हो गया. उनका नाम 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़ा था. मंगलवार शाम उनका अंतिम संस्कार होगा.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 06 Jan 2026 08:24 AM (IST)
Preferred Sources

पूर्व सांसद और कांग्रेस के सीनियर नेता रहे सुरेश कलमाड़ी ने 82 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है. महाराष्ट्र के पुणे में उनका निधन हुआ. सुरेश कलमाड़ी का पार्थिव शरीर मंगलवार, 6 जनवरी की दोपहर 2.00 बजे तक अंतिम संस्कार के लिए घर पर रखा जाएगा. अंतिम संस्कार शाम को होगा.

लंबी बीमारी से ग्रसित थे सुरेश कलमाड़ी

महाराष्ट्र के पुणे से पूर्व सांसद, रेल मंत्रालय में पूर्व राज्य मंत्री सुरेश कलमाड़ी ने मंगलवार, 6 जनवरी की तड़के करीब 3:30 बजे अंतिम सांस ली. वे लंबी बीमारी से लड़ रहे थे. उनके पार्थिव शरीर को दोपहर 2.00 बजे तक पुणे के एरंडवणे स्थित कलमाड़ी हाउस में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा. अंतिम संस्कार दोपहर 3:30 बजे पुणे के नवी पेठ में वैकुंठ श्मशानभूमि में किया जाएगा.

कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़ा था नाम

सुरेश कलमाड़ी का नाम मुख्य तौर पर 2010 के Commonwealth Games के आयोजन से जुड़ा है. उनपर आयोजनों के प्रबंधन और ठेकों के आवंटन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं का आरोप था. इसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया था. साथ ही, उन पर आपराधिक साजिश रचने का मुकदमा चला.

राजनीति में सक्रिय नहीं थे सुरेश कलमाड़ी

कांग्रेस नेता सुरेश कलमाड़ी का राजनीतिक सफर काफी लंबा और सफल रहा. हालांकि, मौजूदा समय में वे सियासत में सक्रिय नहीं थे. राजनीति के अलावा सुरेश कलमाड़ी खेल प्रशासक के तौर पर काफी एक्टिव रहे थे. वे लंबे समय तक भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के अध्यक्ष रहे.

सुरेश कलमाड़ी का जन्म सन् 1944 में 1 मई को हुआ था. उनका विवाह एस मीरा कलमाड़ी से हुआ. उनके दो बेटे और एक बेटी हैं. साल 1982 में सुरेश कलमाड़ी राज्यसभा सदस्य बने. 1995 में उन्हें केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली. वे पुणे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कई बार सांसद रह चुके हैं. सुरेश कलमाड़ी भारतीय वायु सेना के पूर्व पायलट थे और बाद में राजनीति में सक्रिय हो गए.

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read
Published at : 06 Jan 2026 07:50 AM (IST)
Tags :
Maharashtra News Pune News CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Indian Rupee vs Paraguay currency: दक्षिण अमेरिका के इस देश में भारतीय हो जाएंगे मालामाल, 1 लाख बन जाएंगे 75 लाख
दक्षिण अमेरिका के इस देश में भारतीय हो जाएंगे मालामाल, 1 लाख बन जाएंगे 75 लाख
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में कोहरे और बर्फीली हवाओं का अटैक जारी, कड़ाके की सर्दी से कांपे लोग, IMD ने दी चेतावनी
यूपी में कोहरे और बर्फीली हवाओं का अटैक जारी, कड़ाके की सर्दी से कांपे लोग, IMD ने दी चेतावनी
विश्व
इस देश में कांपी धरती, आया 6.2 तीव्रता का भूकंप, सुनामी को लेकर भी जारी हुआ बड़ा अपडेट
इस देश में कांपी धरती, आया 6.2 तीव्रता का भूकंप, सुनामी को लेकर भी जारी हुआ बड़ा अपडेट
क्रिकेट
न्यूजीलैंड के साथ होने वाली वनडे सीरीज से पहले आई बड़ी खबर, विराट कोहली इस टूर्नामेंट में अब एक भी मैच नहीं खेलेंगे
विराट कोहली इस टूर्नामेंट में अब एक भी मैच नहीं खेलेंगे, जानिए वजह
Advertisement

वीडियोज

Prayagraj Chori CCTV: खरीदारी के बहाने जूलरी शोरूम में चोरी...CCTV में सब कैद | Hindi News
Breaking News: लेबनान के कई इलाकों में इजरायल का हमला | Israel Attack on Lebnon | Hindi News
BMC Election 2026: मुंबई में ओवैसी के बयान पर भड़के नीतीश राणे | Eknath Shinde | Ajit Pawar
Yogi Cabinet Vistar: केंद्रीय नेतृत्व से मिलने के बाद आज मंत्रियों संग योगी की बैठक | UP News
Ankita Bandari Case में CM Dhami करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, CBI जांच का भी हो सकता हैं एलान !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Indian Rupee vs Paraguay currency: दक्षिण अमेरिका के इस देश में भारतीय हो जाएंगे मालामाल, 1 लाख बन जाएंगे 75 लाख
दक्षिण अमेरिका के इस देश में भारतीय हो जाएंगे मालामाल, 1 लाख बन जाएंगे 75 लाख
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में कोहरे और बर्फीली हवाओं का अटैक जारी, कड़ाके की सर्दी से कांपे लोग, IMD ने दी चेतावनी
यूपी में कोहरे और बर्फीली हवाओं का अटैक जारी, कड़ाके की सर्दी से कांपे लोग, IMD ने दी चेतावनी
विश्व
इस देश में कांपी धरती, आया 6.2 तीव्रता का भूकंप, सुनामी को लेकर भी जारी हुआ बड़ा अपडेट
इस देश में कांपी धरती, आया 6.2 तीव्रता का भूकंप, सुनामी को लेकर भी जारी हुआ बड़ा अपडेट
क्रिकेट
न्यूजीलैंड के साथ होने वाली वनडे सीरीज से पहले आई बड़ी खबर, विराट कोहली इस टूर्नामेंट में अब एक भी मैच नहीं खेलेंगे
विराट कोहली इस टूर्नामेंट में अब एक भी मैच नहीं खेलेंगे, जानिए वजह
टेलीविजन
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Maha Twist: मिताली की वजह से ऋतिक करेगा ट्विस्ट, मिहिर और तुलसी होंगे एक-दूसरे के खिलाफ
मिताली की वजह से ऋतिक करेगा ट्विस्ट, मिहिर और तुलसी होंगे एक-दूसरे के खिलाफ
यूटिलिटी
तीन दिन बिल्कुल फ्री होगा ताजमहल का दीदार, डेट नोट कर बना लीजिए प्लान
तीन दिन बिल्कुल फ्री होगा ताजमहल का दीदार, डेट नोट कर बना लीजिए प्लान
ट्रेंडिंग
"अभी रील की जगह रेल बन जाती" हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक के सामने डांस कर रहे थे छपरी, ड्राइवर ने यूं सिखाया सबक
जनरल नॉलेज
Fish Sleep: समुद्र में तैरते हुए कैसे सोती है मछली? जानें उनके सोने का अनोखा तरीका
समुद्र में तैरते हुए कैसे सोती है मछली? जानें उनके सोने का अनोखा तरीका
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget