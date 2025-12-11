Maharashtra: तेज रफ्तार ई-बस ने सड़क पार करती दो बहनों को मारी टक्कर, 9 साल की मासूम की मौत

Pune Accident News: महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में पिछले कुछ दिनों से हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसी कड़ी में मंगलवार दोपहर एक और दिल दहला देने वाली दुर्घटना हुई, जिसमें पीएमपीएमएल की तेज रफ्तार ई-बस ने 9 साल की मासूम बच्ची को कुचल दिया. यह हादसा तलवड़े–निगड़ी रोड पर तलवड़े चौक के पास हुआ. मृत बच्ची का नाम सुधा बिहारीलाल वर्मा है, जबकि उसकी प्रेग्नेंट बहन राधा राममनोज वर्मा गंभीर रूप से घायल है.

कैसे हुआ हादसा?

राधा और उसके पति तलवड़े की एक निजी कंपनी में काम करते हैं. राधा प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसने दो महीने पहले अपनी छोटी बहन सुधा को गांव से बुलाया था ताकि वह उसकी मदद कर सके. मंगलवार को राधा काम से दोपहर में घर लौटी, खाना खाया और सुधा को साथ लेकर पैदल ही वापस कंपनी की ओर जा रही थी.

जब वे दोनों तलवड़े चौक के पास सड़क पार कर रही थीं, तभी तेज रफ्तार ई-बस ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि सुधा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राधा बुरी तरह घायल होकर सड़क पर गिर गई. स्थानीय लोगों की मदद से राधा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया. बस चालक किरण भटू पाटिल को पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिया है. हादसे के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया.

हादसे के बाद लोगों का गुस्सा फूटा

दुर्घटना के तुरंत बाद गुस्साए नागरिकों ने बस को घेर लिया और उसमें तोड़फोड़ शुरू कर दी. मौके पर पहुंची देहूरोड पुलिस ने किसी तरह भीड़ को शांत किया और बस को पुलिस स्टेशन ले जाया गया. घटना के बाद कुछ समय के लिए तलवड़े–निगड़ी मार्ग पर बस सेवा बंद करनी पड़ी, जिसकी वजह से यात्रियों खासकर छात्रों और बुजुर्गों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

यह हादसा ऐसे समय में हुआ है जब इसी महीने 1 दिसंबर को हिंजवड़ी में तीन भाई-बहनों की मौत एक निजी बस की चपेट में आने से हो चुकी है. लगातार हो रही दुर्घटनाओं ने नागरिकों में डर और गुस्सा दोनों बढ़ा दिया है. लोगों का कहना है कि पीएमपीएमएल बस चालक नियमों की लगातार अनदेखी करते हैं. तेज रफ्तार, गलत तरीके से ओवरटेक करना और यातायात नियमों को न मानना उनकी रोज की आदत बन चुकी है. नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि बस चालकों पर सख्त कार्रवाई की जाए और लापरवाह ड्राइविंग पर तुरंत रोक लगाई जाए, ताकि ऐसे हादसे दोबारा न हों.