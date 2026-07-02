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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहुआ मोइत्रा पर अंडे फेंके जाने पर भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी, कहा- BJP सरकार की ओर से भीड़...

महुआ मोइत्रा पर अंडे फेंके जाने पर भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी, कहा- BJP सरकार की ओर से भीड़...

Mahua Moitra Egg Pelting: टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा अंडा फेंकने का आरोप लगाया है. इस पर शिवसेना यूबीटी की पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रतिक्रिया दी है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 02 Jul 2026 10:15 AM (IST)
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पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अंडे फेंकने का आरोप लगाया है. इस मामले को लेकर विवाद शुरू हो गया है. शिवसेना यूबीटी की पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की प्रतिक्रिया सामने आई है. प्रियंका चतुर्वेदी ने महुआ के साथ खड़े होने की बात कही है.

प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "पश्चिम बंगाल में BJP सरकार की ओर से भीड़ को जिस तरह का बढ़ावा मिल रहा है, वह शर्मनाक है. एक महिला सांसद पर अंडे फेंके जाते हैं और पुलिस मूकदर्शक बनी रहती है. यह बेहद अपमानजनक है. कानून-व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है और CM सुवेंदु अधिकारी को अपनी बात पर अमल करना चाहिए." उन्होंने आखिर में लिखा हम महुआ मोइत्रा के साथ खड़े हैं.

बैठक के दौरान फेंके गए अंडे

महुआ मोइत्रा ने दावा किया कि वह अपने लोकसभा क्षेत्र में पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रही थीं. इसी दौरान बीजेपी समर्थक वहां पहुंच गए और बाहर से अंडे फेंकने लगे. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर महुआ मोइत्रा ने एक वीडियो जारी कर कहा, "पश्चिम बंगाल के डीजीपी मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं."

उन्होंने आगे लिखा, "मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के कार्यालय में बैठक कर रही थी. इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी के लोग पार्टी कार्यालय के बाहर एकत्र हो गए. ये लोग खिड़की के जरिए अंडे और पत्थर फेंक रहे हैं."

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उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा फेंके गए अंडे और पत्थर उन्हें भी लगे हैं और उनके कपड़े भी खराब हो गए. उन्होंने कहा, "मैंने पुलिस को फोन किया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली. मैंने आपको फोन किया, उसके बाद पुलिस आई, लेकिन वह भी सिर्फ तमाशा देख रही है. 

महुआ मोइत्रा ने पुलिस पर लगाया आरोप

महुआ मोइत्रा ने एक्स पर लिखा, "पिछले दो घंटों से आपकी पुलिस तमाशा देख रही है और भीड़ को नहीं हटा रही है. वे चाहते हैं कि मैं यहां से भाग जाऊं और जब मैं अपनी कार में बैठूं तो मुझ पर अंडे या पत्थर फेंकें. कृपया अपना काम करें. भीड़ को हटाएं. मैं इस तरह यहां से नहीं निकलूंगी.

बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कई टीएमसी के नेताओं पर अंडे फेंके गए. अब टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी यही आरोप लगाया है और पुलिस से तुरंत कार्रवाई की मांग की है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 02 Jul 2026 10:13 AM (IST)
Tags :
Priyanka Chaturvedi Mahua Moitra BJP MAHARASHTRA NEWS WEST BENGAL NEWS
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