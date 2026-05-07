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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रBJP में जाने के दावों पर खुलकर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी! कहा- 'काफी समय से चुप थी लेकिन...'

BJP में जाने के दावों पर खुलकर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी! कहा- 'काफी समय से चुप थी लेकिन...'

Priyanka Chaturvedi News: प्रियंका चतुर्वेदी ने दावा किया कि उनके बीजेपी में शामिल होने की कोई संभावना नहीं है. सोशल मीडिया पर झूठे दावे किए जा रहे हैं. उन्होंने ऐसी खबरें फैलाने वाले लोगों पर नाराजगी जताई है.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 07 May 2026 01:21 PM (IST)
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शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी की राज्यसभा सदस्यता का कार्यकाल पूरा होने के बाद से ये अटकलें लगाई जा रही थीं कि वह उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ अब दल बदलने का प्लान कर रही हैं. सोशल मीडिया पर इस तरह के कई दावे भी किए गए कि प्रियंका चतुर्वेदी भारतीय जनता पार्टी (BJP) जॉइन कर सकती हैं. हालांकि, इस मुद्दे पर प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी. अब आखिरकार उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी में जाने के दावों पर अपनी बात रखी है. 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के एक अकाउंट के दावे पर प्रियंका चतुर्वेदी ने आखिरकार अपनी बात रखी और बीजेपी में जाने के कयासों पर विराम लगा दिया. उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि कुछ लोग उनकी फोटो लगाकर अपनी मनगढ़ंत थ्योरी जोड़ देते हैं ताकि उनके पोस्ट पर इंगेजमेंट आ सके. 

यह भी पढ़ें: 'ममता बनर्जी का इस्तीफा न देना पूरी तरह सही', संजय राउत ने याद दिलाए उद्धव ठाकरे के दिन

'मैं चुप थी, लेकिन इसे कमजोरी माना जाता है'- प्रियंका चतुर्वेदी

प्रियंका चतुर्वेदी ने दावा किया कि लोग 'झूठी' खबरें फैला रहे हैं, क्योंकि उन्हें इससे पैसा मिलता है. वह ऐसे लोगों के पेट पर लात नहीं मारना चाहतीं. उद्धव गुट की नेता ने आगे लिखा कि वह अपने खिलाफ लिखी जा रहीं खबरों को लेकर भी काफी समय से चुप थीं, लेकिन आज के समय में चुप रहना कमजोरी माना जाता है.

यह भी पढ़ें: Maharashtra News: ठाणे की रिहायशी इमारत में लगी आग, 12 बिजली मीटर जलकर खाक

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
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Published at : 07 May 2026 01:21 PM (IST)
Tags :
Priyanka Chaturvedi MAHARASHTRA NEWS
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