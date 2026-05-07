BJP में जाने के दावों पर खुलकर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी! कहा- 'काफी समय से चुप थी लेकिन...'
Priyanka Chaturvedi News: प्रियंका चतुर्वेदी ने दावा किया कि उनके बीजेपी में शामिल होने की कोई संभावना नहीं है. सोशल मीडिया पर झूठे दावे किए जा रहे हैं. उन्होंने ऐसी खबरें फैलाने वाले लोगों पर नाराजगी जताई है.
शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी की राज्यसभा सदस्यता का कार्यकाल पूरा होने के बाद से ये अटकलें लगाई जा रही थीं कि वह उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ अब दल बदलने का प्लान कर रही हैं. सोशल मीडिया पर इस तरह के कई दावे भी किए गए कि प्रियंका चतुर्वेदी भारतीय जनता पार्टी (BJP) जॉइन कर सकती हैं. हालांकि, इस मुद्दे पर प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी. अब आखिरकार उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी में जाने के दावों पर अपनी बात रखी है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के एक अकाउंट के दावे पर प्रियंका चतुर्वेदी ने आखिरकार अपनी बात रखी और बीजेपी में जाने के कयासों पर विराम लगा दिया. उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि कुछ लोग उनकी फोटो लगाकर अपनी मनगढ़ंत थ्योरी जोड़ देते हैं ताकि उनके पोस्ट पर इंगेजमेंट आ सके.
यह भी पढ़ें: 'ममता बनर्जी का इस्तीफा न देना पूरी तरह सही', संजय राउत ने याद दिलाए उद्धव ठाकरे के दिन
'मैं चुप थी, लेकिन इसे कमजोरी माना जाता है'- प्रियंका चतुर्वेदी
प्रियंका चतुर्वेदी ने दावा किया कि लोग 'झूठी' खबरें फैला रहे हैं, क्योंकि उन्हें इससे पैसा मिलता है. वह ऐसे लोगों के पेट पर लात नहीं मारना चाहतीं. उद्धव गुट की नेता ने आगे लिखा कि वह अपने खिलाफ लिखी जा रहीं खबरों को लेकर भी काफी समय से चुप थीं, लेकिन आज के समय में चुप रहना कमजोरी माना जाता है.
यह भी पढ़ें: Maharashtra News: ठाणे की रिहायशी इमारत में लगी आग, 12 बिजली मीटर जलकर खाक
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL