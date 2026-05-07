महाराष्ट्र: ठाणे की रिहायशी इमारत में लगी आग, 12 बिजली मीटर जलकर खाक

महाराष्ट्र के ठाणे शहर में बुधवार (6 मई) देर रात एक आवासीय इमारत में आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. यह घटना पचपखाडी इलाके में स्थित तीन मंजिला सारिका अपार्टमेंट में हुई. जहां भूतल पर बने मीटर कक्ष में अचानक आग लग गई.

आग लगने की सूचना रात करीब 1 बजकर 12 मिनट पर मिली. देखते ही देखते मीटर कक्ष से धुआं निकलने लगा, जिससे इमारत में रहने वाले लोग घबरा गए और एहतियात के तौर पर अपने घरों से बाहर निकल आए.

क्या है पूरा मामला

घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची. ठाणे क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख यासीन तडवी ने बताया कि दमकलकर्मियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया. करीब 1 बजकर 35 मिनट तक आग पूरी तरह बुझा दी गई. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ.

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आग से 12 बिजली के मीटर पूरी तरह हुए क्षतिग्रस्त

हालांकि आग की वजह से मीटर कक्ष में लगे 12 बिजली मीटर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. आग सिर्फ मीटर बॉक्स वाले हिस्से तक ही सीमित रही, जिससे बड़ा हादसा टल गया. दमकल विभाग ने पूरे इलाके की जांच के बाद इमारत को सुरक्षित घोषित किया. इसके बाद करीब एक घंटे बाद निवासी अपने-अपने फ्लैट में वापस लौटे.

फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आग लगने की असली वजह सामने आ सकती है.

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