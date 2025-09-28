मुंबई एयरपोर्ट पर एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. फुकेट से मुंबई आ रही फ्लाइट में एक यात्री को टॉयलेट में सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया. घटना के बाद मुंबई के सहार पुलिस स्टेशन में 25 वर्षीय यात्री के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.

यह मामला फ्लाइट की सुरक्षा और यात्री नियमों की गंभीर उल्लंघन की कहानी सामने लाता है, खासकर तब जब हाल ही में अहमदाबाद में भीषण विमान हादसा हो चुका है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यात्री को नोटिस और वार्निंग देकर छोड़ दिया.

फ्लाइट में क्रू मेंबर ने की जानकारी

एयरलाइन के क्रू मेंबर को टॉयलेट में धुआं और सिगरेट की बदबू महसूस हुई. उन्होंने तुरंत जाकर चेक किया और स्थिति की जानकारी फ्लाइट में मौजूद सीनियर अधिकारियों को दी. इसके बाद यात्री की पहचान भव्य गौतम जैन के रूप में हुई, जो मुंबई के नपीन्सिया रोड का रहने वाला है. क्रू मेंबर की सतर्कता की वजह से बड़ी दुर्घटना टली, क्योंकि फ्लाइट में स्मोकिंग सख्ती से वर्जित है और इसका पालन करना अनिवार्य है.

नियम और सुरक्षा के उल्लंघन का मामला

विमान नियमों के अनुसार फ्लाइट में धूम्रपान करना पूरी तरह से निषिद्ध है. यह सुरक्षा के लिहाज से गंभीर मामला माना जाता है. भव्य गौतम जैन द्वारा फ्लाइट के टॉयलेट में सिगरेट पीना, यात्री सुरक्षा और विमान नियमों का उल्लंघन है. इस प्रकार की घटनाएं न केवल अन्य यात्रियों के लिए खतरा पैदा करती हैं, बल्कि एयरलाइन की जिम्मेदारी और सुरक्षा प्रोटोकॉल को भी चुनौती देती हैं.

मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट के उतरते ही क्रू मेंबर की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और यात्री को नोटिस और वार्निंग देने के बाद छोड़ दिया. अधिकारीयों ने सभी यात्रियों से अनुरोध किया कि विमान में किसी भी तरह की असुरक्षित गतिविधि से बचें और नियमों का पालन करें.