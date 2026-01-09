पालघर के दांडी गांव में संदिग्धों को लेकर मचा हंगामा, पुलिस की तत्परता से बड़ी घटना टली

मुंबई से सटे पालघर जिले के दांडी गांव में गडचिंचले साधु हत्याकांड जैसी घटना होते-होते टल गई. पुलिस और ग्रामीणों की सतर्कता के चलते एक बड़ा अनर्थ होने से बच गया. बताया जा रहा है कि दूसरे राज्य से कपड़े बेचने आए चार लोगों को ग्रामीणों ने संदेह के आधार पर घेर लिया. इससे गांव में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बन गया.

ग्रामीणों का आरोप है कि दांडी गांव में कपड़े बेचने आए इन लोगों ने स्कूल जाने वाली बच्चियों की तस्वीरें खींचीं. इस बात की जानकारी मिलते ही आक्रोशित नागरिकों ने संदिग्धों को घेर लिया और उनके मोबाइल फोन की जांच की, जिसमें कथित तौर पर तस्वीरें मिलने की बात सामने आई. पुलिस ने लोगों को शांति बनाए रखने की सलाह दी है.

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही पालघर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और समय रहते हस्तक्षेप करते हुए स्थिति को नियंत्रण में लिया, जिससे किसी भी अप्रिय घटना को टाल दिया गया. पुलिस ने इस मामले में तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

पालघर के अपर पुलिस अधीक्षक विनायक नरले ने बताया कि सुबह करीब साढ़े दस बजे, जब बच्चे स्कूल जा रहे थे, उस दौरान वलसाड से कुछ लोग दांडी गांव में चादर बेचने के लिए आए थे. इस समूह में तीन पुरुष, एक महिला और एक 12 वर्षीय बच्चा शामिल था.

ग्रामीणों ने लगाए आरोप

आरोप है कि इनमें से एक व्यक्ति ने स्कूली बच्चियों की तस्वीरें लीं, जिसकी जानकारी ग्रामीणों को हुई. इसके बाद लोग एकत्रित हो गए और पुलिस को सूचना दी गई. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है. साथ ही पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों से अफवाहों पर विश्वास न करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील की है.