अमराठी रिक्शा चालकों की लगेगी 'क्लास', 15 अगस्त तक सीखनी होगी मराठी, 4500 शिक्षकों को जिम्मेदारी

महाराष्ट्र में गैर मराठी रिक्शा और टैक्सी चालकों को मराठी भाषा आसानी से बोलने, समझने और दैनिक व्यवहार में प्रभावी रूप से उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए परिवहन विभाग द्वारा व्यापक मराठी शिक्षण अभियान चलाया जाएगा. यह घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने की. इस उपक्रम में रिक्शा-टैक्सी संगठनों से सक्रिय सहभागिता और पहल करने की अपील भी उन्होंने की.

मंत्रालय में आयोजित विशेष बैठक में राज्य के विभिन्न रिक्शा और टैक्सी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मराठी भाषा शिक्षण उपक्रम पर विस्तृत चर्चा की गई. बैठक में परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर सहित संबंधित वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे.

यह भी पढ़ें: 602 किलो प्याज के मिले सिर्फ 301 रुपये, महाराष्ट्र में 'प्याज के आंसू' रो रहे किसान

चार घंटे का ऑफलाइन प्रशिक्षण

मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि चालकों को व्यावहारिक मराठी सीखने के लिए प्रतिदिन चार घंटे का ऑफलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा. मराठी संवाद कौशल विकसित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा तथा ऑनलाइन प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है. प्रशिक्षण अधिक प्रभावी और सुलभ बनाने के लिए विभिन्न शाखा कार्यालयों में विशेष कक्षाएं आयोजित की जाएंगी.

मुंबई, ठाणे, डोंबिवली, नवी मुंबई, वसई-विरार, पालघर और डहाणू क्षेत्रों में प्रारंभिक तौर पर प्रशिक्षण वर्ग शुरू किए जाएंगे. साथ ही, कोकण मराठी साहित्य परिषद, मुंबई मराठी साहित्य संघ और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से भी मराठी सिखाने की व्यवस्था की जाएगी.

4500 शिक्षकों की नियुक्ति होगी

इस उपक्रम के लिए लगभग 4500 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और उन्हें मानदेय दिया जाएगा. इसके लिए आवश्यक निधि की व्यवस्था सरकार द्वारा किए जाने की जानकारी भी मंत्री सरनाईक ने दी.प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद चालकों की मौखिक परीक्षा ली जाएगी और सफल उम्मीदवारों को सरकार की ओर से आधिकारिक प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा.

इसके अलावा हिंदी से मराठी अनुवाद और आसान मराठी संवाद सीखने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित ऑनलाइन ऐप की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी. इस ऐप के माध्यम से चालक मराठी शब्द, वाक्य संरचना और दैनिक संवाद आसानी से सीख सकेंगे, जिससे मराठी भाषा का उपयोग और अधिक सरल होगा.

15 अगस्त से आगे नहीं बढ़ेगी डेडलाइन

मंत्री सरनाईक ने विश्वास व्यक्त किया कि इस उपक्रम से यात्रियों और चालकों के बीच संवाद अधिक प्रभावी होगा तथा मराठी भाषा का प्रसार और उपयोग बड़े पैमाने पर बढ़ेगा. मराठी भाषा सीखने के लिए 15 अगस्त 2026 अंतिम तिथि निर्धारित की गई है और इसके बाद किसी भी प्रकार की समयवृद्धि नहीं दी जाएगी, यह भी उन्होंने स्पष्ट किया.

यह भी पढ़ें: Maharashtra: इंसाफ का इंतजार पड़ा भारी! रेप के बाद छात्रा ने की आत्महत्या...इलाज के दौरान हुई मौत