हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रअमराठी रिक्शा चालकों की लगेगी 'क्लास', 15 अगस्त तक सीखनी होगी मराठी, 4500 शिक्षकों को जिम्मेदारी

अमराठी रिक्शा चालकों की लगेगी 'क्लास', 15 अगस्त तक सीखनी होगी मराठी, 4500 शिक्षकों को जिम्मेदारी

Mumbai News In Hindi: मंत्रालय में आयोजित विशेष बैठक में राज्य के विभिन्न रिक्शा और टैक्सी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मराठी भाषा शिक्षण उपक्रम पर विस्तृत चर्चा की गई.

By : वैभव परब | Updated at : 26 May 2026 09:21 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में गैर मराठी रिक्शा और टैक्सी चालकों को मराठी भाषा आसानी से बोलने, समझने और दैनिक व्यवहार में प्रभावी रूप से उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए परिवहन विभाग द्वारा व्यापक मराठी शिक्षण अभियान चलाया जाएगा. यह घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने की. इस उपक्रम में रिक्शा-टैक्सी संगठनों से सक्रिय सहभागिता और पहल करने की अपील भी उन्होंने की.

मंत्रालय में आयोजित विशेष बैठक में राज्य के विभिन्न रिक्शा और टैक्सी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मराठी भाषा शिक्षण उपक्रम पर विस्तृत चर्चा की गई. बैठक में परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर सहित संबंधित वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे.

यह भी पढ़ें: 602 किलो प्याज के मिले सिर्फ 301 रुपये, महाराष्ट्र में 'प्याज के आंसू' रो रहे किसान

चार घंटे का ऑफलाइन प्रशिक्षण 

मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि चालकों को व्यावहारिक मराठी सीखने के लिए प्रतिदिन चार घंटे का ऑफलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा. मराठी संवाद कौशल विकसित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा तथा ऑनलाइन प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है. प्रशिक्षण अधिक प्रभावी और सुलभ बनाने के लिए विभिन्न शाखा कार्यालयों में विशेष कक्षाएं आयोजित की जाएंगी.

मुंबई, ठाणे, डोंबिवली, नवी मुंबई, वसई-विरार, पालघर और डहाणू क्षेत्रों में प्रारंभिक तौर पर प्रशिक्षण वर्ग शुरू किए जाएंगे. साथ ही, कोकण मराठी साहित्य परिषद, मुंबई मराठी साहित्य संघ और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से भी मराठी सिखाने की व्यवस्था की जाएगी.

4500 शिक्षकों की नियुक्ति होगी 

इस उपक्रम के लिए लगभग 4500 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और उन्हें मानदेय दिया जाएगा. इसके लिए आवश्यक निधि की व्यवस्था सरकार द्वारा किए जाने की जानकारी भी मंत्री सरनाईक ने दी.प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद चालकों की मौखिक परीक्षा ली जाएगी और सफल उम्मीदवारों को सरकार की ओर से आधिकारिक प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा.

इसके अलावा हिंदी से मराठी अनुवाद और आसान मराठी संवाद सीखने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित ऑनलाइन ऐप की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी. इस ऐप के माध्यम से चालक मराठी शब्द, वाक्य संरचना और दैनिक संवाद आसानी से सीख सकेंगे, जिससे मराठी भाषा का उपयोग और अधिक सरल होगा.

15 अगस्त से आगे नहीं बढ़ेगी डेडलाइन

मंत्री सरनाईक ने विश्वास व्यक्त किया कि इस उपक्रम से यात्रियों और चालकों के बीच संवाद अधिक प्रभावी होगा तथा मराठी भाषा का प्रसार और उपयोग बड़े पैमाने पर बढ़ेगा. मराठी भाषा सीखने के लिए 15 अगस्त 2026 अंतिम तिथि निर्धारित की गई है और इसके बाद किसी भी प्रकार की समयवृद्धि नहीं दी जाएगी, यह भी उन्होंने स्पष्ट किया.

यह भी पढ़ें: Maharashtra: इंसाफ का इंतजार पड़ा भारी! रेप के बाद छात्रा ने की आत्महत्या...इलाज के दौरान हुई मौत

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Read More
Published at : 26 May 2026 09:21 AM (IST)
Tags :
Marathi Language MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
अमराठी रिक्शा चालकों की लगेगी 'क्लास', 15 अगस्त तक सीखनी होगी मराठी, 4500 शिक्षकों को जिम्मेदारी
अमराठी रिक्शा चालकों की लगेगी 'क्लास', 15 अगस्त तक सीखनी होगी मराठी, 4500 शिक्षकों को जिम्मेदारी
महाराष्ट्र
नासिक में प्याज किसानों के मुद्दे पर MVA का बड़ा आंदोलन, MSP बढ़ाने के बाद भी नहीं थमा गुस्सा
नासिक में प्याज किसानों के मुद्दे पर MVA का बड़ा आंदोलन, MSP बढ़ाने के बाद भी नहीं थमा गुस्सा
महाराष्ट्र
Weather Live: महाराष्ट्र में लू का रेड अलर्ट, एक हफ्ते तक बुरा तपेगा राजस्थान, भीषण गर्मी के लिए एडवाइजरी जारी
Live: महाराष्ट्र में लू का रेड अलर्ट, एक हफ्ते तक बुरा तपेगा राजस्थान, भीषण गर्मी के लिए एडवाइजरी जारी
महाराष्ट्र
602 किलो प्याज के मिले सिर्फ 301 रुपये, महाराष्ट्र में 'प्याज के आंसू' रो रहे किसान
602 किलो प्याज के मिले सिर्फ 301 रुपये, महाराष्ट्र में 'प्याज के आंसू' रो रहे किसान
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Coimbatore News: एकतरफा प्यार का 'बमबाज' दिलजला! | CCTV | Breaking News | Crime News
Coimbatore News | Breaking News: एकतरफा प्यार में युवती के घर के अंदर फेंका बम... | ABP News
Bharat Ki Baat | UP Power Crisis : लखनऊ में सबस्टेशन पर जनता का भारी हंगामा | CM Yogi | Akhilesh
Chitra Tripathi | US-Iran War: डील के दावों के बीच Trump ने दिखाई बम की तस्वीर | Hormuz
Petrol Price Hike | Sandeep Chaudhary: भारत में महंगाई का सीधा हमला, जनता में आक्रोश | Petrol Price
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्यों भट्टी की तरह जल रही दिल्ली? ताजा रिपोर्ट ने बताई असली वजह, हीट स्ट्रेट की चपेट में 75 फीसदी राजधानी
क्यों भट्टी की तरह जल रही दिल्ली? ताजा रिपोर्ट ने बताई असली वजह, हीट स्ट्रेट की चपेट में 75 फीसदी राजधानी
बिहार
बिहार के CM सम्राट चौधरी को दिल्ली में मिला VIP बंगला, पहले नीतीश कुमार का था आवास
बिहार के CM सम्राट चौधरी को दिल्ली में मिला VIP बंगला, पहले नीतीश कुमार का था आवास
इंडिया
अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची बंगाल पुलिस तो भड़की TMC, कहा- कोई भी सरकार ऐसे....
अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची बंगाल पुलिस तो भड़की TMC, कहा- कोई भी सरकार ऐसे....
स्पोर्ट्स
MOST WICKETS IN 1ST OVER: आईपीएल के 5 कमाल के गेंदबाज़ जिन्होंने पहले ओवर में लिए सबसे ज्यादा विकेट, लिस्ट में 4 बॉलर भारतीय
आईपीएल के 5 कमाल के गेंदबाज़ जिन्होंने पहले ओवर में लिए सबसे ज्यादा विकेट, लिस्ट में 4 बॉलर भारतीय
बॉलीवुड
Chand Mera Dil BO Day 4: मंडे को 50 फीसदी घटी ‘चांद मेरा दिल’ की कमाई, लेकिन 15 करोड़ का आंकड़ा छूने से है इंचभर दूर, जानें- कलेक्शन
मंडे को 50 फीसदी घटी ‘चांद मेरा दिल’ की कमाई, जानें- चौथे दिन कितना किया कलेक्शन?
विश्व
ईरान से बातचीत के बीच अमेरिका का बड़ा एक्शन, IRGC की नावों और मिसाइल लॉन्च साइट्स पर किया अटैक 
ईरान से बातचीत के बीच अमेरिका का बड़ा एक्शन, IRGC की नावों और मिसाइल लॉन्च साइट्स पर किया अटैक 
नौकरी
Haryana Court Clerk Recruitment 2026: हरियाणा कोर्ट में क्लर्क के 1265 पदों पर निकली भर्ती, जानें योग्यता और आवेदन प्रक्रिया
हरियाणा कोर्ट में क्लर्क के 1265 पदों पर निकली भर्ती, जानें योग्यता और आवेदन प्रक्रिया
ऑटो
नई SUV पर लाखों खर्च करने से बेहतर हैं ये 5 पुरानी Sedan, फीचर्स देख रह जाएंगे हैरान
नई SUV पर लाखों खर्च करने से बेहतर हैं ये 5 पुरानी Sedan, फीचर्स देख रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget