इंसाफ का इंतजार पड़ा भारी! रेप के बाद छात्रा ने की आत्महत्या...इलाज के दौरान हुई मौत

Maharashtra Student Rape Case: महाराष्ट्र के पंढरपुर से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां न्याय की उम्मीद टूटने और लगातार मानसिक तनाव के कारण एक इंजीनियरिंग छात्रा की मौत हो गई. पीड़िता इंदापुर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी और वह पंढरपुर तालुका के पटवर्धन कुरोली गांव की रहने वाली थी. आरोप है कि गांव के ही एक युवक ने उसकी इच्छा के खिलाफ बलात्कार किया था.

इस मामले में 11 अप्रैल को करकम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन लंबे समय तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई. इसी दौरान पीड़िता लगातार तनाव और निराशा में चली गई. बताया जा रहा है कि उसने एसिड पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, जिसके बाद उसका इलाज चल रहा था.

इलाज के दौरान हुई मौत

पीड़िता के पिता का पहले ही निधन हो चुका था और उसकी मां मेहनत मजदूरी करके बेटी की पढ़ाई का खर्च उठा रही थी. एसिड पीने के बाद युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कई दिनों तक उसका इलाज चला.

महाराष्ट्र के रायगढ़ में खाई में गिरी स्कॉर्पियो, दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत

परिजनों का आरोप है कि हालत गंभीर होने के बावजूद इलाज ठीक तरीके से नहीं हो रहा था. बाद में डॉक्टरों ने पीड़िता को घर भेज दिया. कुछ वक्त गुजरने के बाद अचानक पीड़िता की तबीयत और बिगड़ गई और आखिरकार उसकी मौत हो गई. इस घटना से परिवार पूरी तरह टूट गया है.

शव लेकर पहुंचे पुलिस स्टेशन

पीड़िता के मौत के बाद गुस्साए रिश्तेदारों ने उसका शव लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गए. वहां उन्होंने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. रात में करीब दो घंटे से अधिक समय तक पीड़िता का शव करकम पुलिस स्टेशन में रखा गया था, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया.

पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और जांच के आधार पर मामले में अन्य गंभीर धाराएं भी जोड़ी जाएंगी. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. परिवार वालों का आरोप है कि अगर समय रहते आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता, तो शायद उनकी बेटी आज जिंदा होती. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है.

महाराष्ट्र के धुले में भीषण सड़क हादसा, डंपर ट्रक पर पलटा, बस की टक्कर से 6 की मौत, कई घायल