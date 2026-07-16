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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रNCP में सबकुछ ठीक नहीं? सुनेत्रा पवार को बिना बताए CM से मिले प्रफुल पटेल और सुनील तटकरे, उठे सवाल

NCP में सबकुछ ठीक नहीं? सुनेत्रा पवार को बिना बताए CM से मिले प्रफुल पटेल और सुनील तटकरे, उठे सवाल

Maharashtra Politics: पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद सिंह ने सुनेत्रा पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर आपत्ति जताई थी, इसके बाद सुनील तटकरे और प्रफुल पटेल ने बिना बताए सीएम से मुलाकात की.

Written By : वैभव परब |  Updated at : 16 Jul 2026 09:07 PM (IST)
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महाराष्ट्र में जहां एक तरफ शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस के महायुति में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ चर्चा है कि अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. 

दरअसल, दो दिन पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद सिंह ने सुनेत्रा पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर आपत्ति जताते हुए कानूनी नोटिस भेजा था. इसके बाद प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे और कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल पटेल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की. अब सामने आया है कि इस मुलाकात की जानकारी सुनेत्रा पवार को नहीं थी. इस पर पूर्व विधायक अमोल मिटकरी ने स्वीकार किया है कि पार्टी के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है.

CM से मिले प्रफुल पटेल और सुनील तटकरे

फिलहाल अजित पवार की राष्ट्रवादी में अंदरूनी असंतोष की चर्चा है. इसी बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल पटेल और सुनील तटकरे ने जयंत पाटिल के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से 'वर्षा' निवास पर मुलाकात की, जिसकी जानकारी पार्टी नेतृत्व को नहीं थी. इस बात की पुष्टि खुद राष्ट्रवादी के नेता और राज्य के कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे ने की है.

'बिना पार्टी नेतृत्व को बताए सीएम से मुलाकात सही नहीं'

दत्तात्रय भरणे के इस बयान के बाद अमोल मिटकरी ने मामले को बेहद गंभीर बताया. उन्होंने सवाल उठाया कि पार्टी नेतृत्व को विश्वास में लिए बिना मुख्यमंत्री से आखिर किस मुद्दे पर चर्चा की गई? मिटकरी ने गंभीर आरोप लगाया कि पार्टी के कुछ नेता जानबूझकर सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार को मुश्किल में डालने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि, उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया.

'पार्टी के लोगों ने ही सच्चिदानंद को ताकत दी'

उन्होंने आगे कहा कि पार्टी के भीतर के कुछ लोगों ने ही सच्चिदानंद सिंह को ताकत दी है. सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार को परेशान करने वाले नेता कौन हैं, इसका पता पार्टी के कार्यकर्ता लगाएंगे और ऐसे नेताओं को जमीनी स्तर पर जवाब देंगे. मिटकरी ने यह भी कहा कि भविष्य में मुख्यमंत्री को हमारी पार्टी के किसी भी नेता से मुलाकात करने से पहले पार्टी नेतृत्व से चर्चा करनी चाहिए.

सुनील तटकरे ने दी सफाई

हालांकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी अजित पवार) के प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे ने पार्टी में किसी भी तरह के मतभेद या गलतफहमी की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस को लेकर इन दिनों जो चर्चाएं चल रही हैं, वे पूरी तरह गलत हैं. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शरद पवार गुट के विधायक जयंत पाटिल के साथ उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है.

तटकरे ने कहा कि पार्टी के भीतर कभी अविश्वास की स्थिति नहीं रही. उन्होंने बताया कि अजित पवार के जीवित रहते राष्ट्रवादी कांग्रेस के विलय को लेकर चर्चाएं जरूर हुई थीं, लेकिन उनके निधन के बाद इन चर्चाओं पर पूर्ण विराम लग गया.

'सीएम से हर मुलाकात नहीं होती सियासी'

वहीं सीएम से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि मैं सांसद हूं और मुख्यमंत्री से होने वाली हर मुलाकात राजनीतिक नहीं होती. कई बार अपने संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए भी मुलाकात करनी पड़ती है. जब भी कोई राजनीतिक बैठक होती है, उसकी जानकारी सुनेत्रा पवार को दी जाती है. मैं 40 वर्षों से राजनीति में हूं और राजनीतिक शिष्टाचार अच्छी तरह जानता हूं.

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 16 Jul 2026 08:58 PM (IST)
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