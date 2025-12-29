BMC चुनाव: कांग्रेस ने 70 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, राज ठाकरे की बढ़ा दी टेंशन!

बीएमसी चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी 87 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. इसमें माहिम विधानसभा सीट के तहत आने वाली वार्ड नंबर 192 भी शामिल है. सूत्रों की मानें तो इस सीट से राज ठाकरे ने अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है. कांग्रेस ने वार्ड नंबर 192 से दीपक बाघमारे को टिकट दिया है. इस सीट से राज ठाकरे ने यशवंत किल्लेदार का नाम लगभग तय कर लिया है.

192 वार्ड में जीती थी उद्धव ठाकरे की पार्टी

192 वार्ड में साल 2017 में उद्धव ठाकरे की जीत हुई थी. माहिम सीट महाराष्ट्र विधानसभा के दौरान चर्चा में रहा क्योंकि यहां से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने चुनाव लड़ा था. हालांकि, उन्हें उद्धव ठाकरे की पार्टी के महेश सावंत ने मात दी थी.

We will fight for every Mumbaikars' right!



With unity, organisation, and commitment on the ground, the Mumbai Congress enters this election prepared and determined. We will fight for the common Mumbaikar and to save democracy, along with our allies. The journey ahead is… pic.twitter.com/ARPCSt33Pj — Prof. Varsha Eknath Gaikwad (@VarshaEGaikwad) December 29, 2025

मुंबई में कांग्रेस ने बड़े दल के साथ नहीं किया गठबंधन

बता दें कि बीएमसी चुनाव के लिए कांग्रेस ने महाविकास अघाड़ी के दल शिवसेना (यूबीटी) और शरद पवार के साथ गठबंधन नहीं किया है. महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र का मुख्य विपक्षी गठबंधन है जिसका हिस्सा कांग्रेस भी है. कांग्रेस ने शुरुआत से ही मुंबई में अकेले लड़ने का अपना रुख बरकरार रखा है.

कांग्रेस ने कोलाबा विधानसभा में आने वाले दो वार्ड, मुंबादेवी में दो वार्ड, मालाबार हिल्स में पांच, भायखला में चार, शिवड़ी में एक, वर्सोवा में चार, अंधेरी वेस्ट में पांच, जोगेश्वरी में दो, गोरेगांव में चार, कुर्ला में तीन, धारावी में तीन, चेंबूर में तीन, मानखुर्द शिवाजी नगर में सात और मलाड में सात वार्डों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है.

लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है- वर्षा गायकवाड़

लिस्ट जारी होने के बाद मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने कहा, "हम लोग हर मुंबईकर के अधिकारों के लिए लड़ेंगे. कांग्रेस इस चुनाव में पूरी तैयारी के साथ उतरी है. हम लोग लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे. ये चुनाव चुनौतीपूर्ण है लेकिन मुंबईकर हमारे साथ हैं और हमारी जीत होगी."