नितेश राणे का उद्धव ठाकरे पर निशाना, 'बुर्का वाली के मेयर बनने पर उनको एतराज नहीं था, तभी...'

बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 महानगरपालिका के लिए मतगणना जारी है. बीएमसी के साथ कई अन्य नगर निकायों में बीजेपी और उसके सहयोगी ने अच्छा प्रदर्शन किया है. इस बीच प्रदेश के मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि 'आई लव महादेव' और 'जय श्रीराम' का नारा ऊपर रखा. इस जीत का श्रय उनको जाता है. नितेश राणे ने उद्धव ठाकरे को भी घेरा.

नितेश राणे का उद्धव ठाकरे पर निशाना

एबीपी न्यूज़ से बातचीत में महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा, ''कोई बुर्का वाली के मेयर बनने पर उनको एतराज नहीं था, तभी मुंबई वाले समझ गए थे कि ये बालासाहेब के विचारधारा वाले नहीं हैं, इसलिए हिन्दू समाज ने उन्हें करारा जवाब दिया.''

मुंबई के हिन्दू समाज को जगाना जरूरी था- नितेश राणे

नितेश राणे ने आगे कहा, ''हम 'जय श्रीराम' का नारा देते हैं, 'आई लव महादेव' का नारा देते हैं तो हम पर पोलराइजेशन का आरोप लगता है. हिन्दू राष्ट्र है और इस देश में हिन्दुओं की तरफ से बोलने की कोई सजा नहीं है. हम कोई इस्लामाबाद या कराची में नहीं रह रहें हैं. मुंबई के हिन्दू समाज को जगाना बहुत जरूरी था, नहीं तो आज गली-गली में सर तन जुदा और 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टर लगे होते.

सीएम फडणवीस ने विकास और सुरक्षा पर चुनाव लड़ा- राणे

महाराष्ट्र के मंत्री राणे ने ये भी कहा, ''हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विकास और सुरक्षा पर चुनाव लड़ा था. हमारे हिन्दू देश में राष्ट्र भक्त मुसलमानों के लिए पूरी जगह है,

लेकिन इस मुंबई में एक भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या नहीं रहेगा, अपना बैग पैक करने शुरू कर दिए होंगे. कोई भी घुसपैठिया हमारे मुंबई में नहीं रहेगा.''

'वन्दे मातरम' बोलने वाले मुसलमानों को तकलीफ नहीं- नितेश राणे

नितेश राणे ने आगे कहा, ''हमारे साथ 'वन्दे मातरम' बोलने वाले और हमारे त्यौहार मनाने वाले जो मुसलमान हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी. आज हर जगह 'जय श्रीराम' के नारे लगाए जा रहे हैं और हर जगह भगवा गुलाल उड़ाया जा रहा है. अगर मुसलमान भाई रास्ते में नमाज नहीं पढ़ेंगे तो उनको कोई तकलीफ नहीं होगी.''

महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनाव के रुझानों या नतीजों में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बढ़त हासिल की है. बीएमसी चुनाव में महायुति ने बहुमत के आंकड़े को भी पार कर लिया है. दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टियों का निराशाजनक प्रदर्शन देखा गया.