महाराष्ट्र महानगरपालिका की सभी 29 सीटों का रिजल्ट, तस्वीर लगभग साफ, कौन आगे-पीछे?
Maharashtra Nagar Nigam Results: महाराष्ट्र में 29 महानगरपालिकाओं में हुए चुनाव के रुझान अब नतीजों में तब्दील हो रहे हैं. बीएमसी में महायुति का मेयर बनना तय है. यहां बीजेपी और शिंदे शिवसेना आगे है.
महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं के रुझान अब नतीजों में बदलने लगे हैं. मुंबई महानगरपालिका सहित अन्य जगहों पर महायुति में बड़ी जीत हासिल की है. बीएमसी में 20 साल बाद उद्धव ठाकरे का गढ़ ढह गया है. बीएमसी में 20 सालों से उद्धव ठाकरे की अविभाजित शिवसेना का शासन था. अब यहां महायुति का मेयर बनना तय माना जा रहा है. मुंबई में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था. यहां महायुति में शामिल अजित पवार अलग लड़े थे.
वहीं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने शरद पवार के साथ मिलकर चुनाव लड़ा. कांग्रेस ने वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ उतरने का फैसला किया. यहां सभी 29 महानगरपालिका के नतीजे/रुझान दिए गए हैं.
मीरा भायंदर
बीजेपी 44
एसएस 3
यूबीटी 1
एनसीपी 0
कांग्रेस- 5
एनसीपी एसपी 4
एमएनएस 0
पनवेल
BJP- 24
SS- 2
UBT- 0
NCP- 0
CONGRESS- 4
NCP SP- 0
MNS-0
नांदेड
BJP-32
SS- 10
UBT-2
NCP-4
CONGRESS- 12
NCP SP- 0
MNS- 0
मुंबई
BJP- 90
SS- 28
UBT- 63
NCP- 0
CONGRESS- 12
NCP SP- 1
MNS-6
इचलकरंजी
BJP-43
SS-3
UBT-1
NCP-1
CONGRESS- 0
NCP SP- 0
MNS- 0
नागपूर
BJP- 109
SS- 2
UBT- 2
NCP- 1
CONGRESS- 30
NCP SP- 0
MNS- 0
कल्याण-डोंबिवली
BJP- 32
SS- 35
UBT- 4
NCP- 0
CONGRESS- 2
NCP SP- 1
MNS- 4
भिवंडी
BJP- 14
SS-8
UBT- 0
NCP- 0
CONGRESS- 20
NCP SP- 22
MNS- 0
सोलापूर
BJP- 66
SS- 1
UBT- 0
NCP- 0
CONGRESS- 1
NCP SP-0
MNS- 0
VBA- 8
पुणे
BJP- 90
SS- 2
UBT- 2
NCP- 20
CONGRESS- 8
NCP SP- 0
MNS- 0
मालेगांव
BJP- 2
SS- 18
UBT- 0
NCP- 0
CONGRESS- 3
NCP SP-0
MNS-0
वसई विरार
BJP- 48
SS- 0
UBT- 1
NCP- 0
CONGRESS- 0
NCP SP- 0
MNS- 0
नासिक
BJP- 63
SS-37
UBT- 10
NCP- 0
CONGRESS- 3
NCP SP- 0
MNS- 1
सांगली मिरज
BJP- 33
SS- 2
UBT- 0
NCP-15
CONGRESS- 15
NCP SP- 1
MNS- 0
पिंपरी चिंचवड
BJP- 83
SS- 7
UBT- 0
NCP- 37
CONGRESS- 0
NCP SP- 0
MNS- 0
ठाणे
BJP- 6
SS- 29
UBT- 1
NCP- 8
CONGRESS- 3
NCP SP- 4
MNS- 1
उल्हासनगर
BJP- 24
SS- 24
UBT- 0
NCP- 0
CONGRESS- 0
NCP SP- 0
MNS- 1
अहिल्यानगर
BJP- 25
SS- 10
UBT- 1
NCP- 27
CONGRESS- 2
NCP SP- 0
MNS- 0
परभणी
BJP- 0
SS-0
UBT-0
NCP-0
CONGRESS- 0
NCP SP- 0
MNS- 0
संभाजिनगर
BJP- 49
SS- 13
UBT- 6
NCP- 0
CONGRESS- 0
NCP SP- 1
MNS- 0
VBA- 4
जलगांव
BJP- 46
SS- 22
UBT- 5
NCP- 1
CONGRESS- 0
NCP SP- 0
MNS- 0
धुले
BJP- 37
SS- 3
UBT- 0
NCP- 4
CONGRESS- 0
NCP SP- 0
MNS- 0
नवी मुंबई
BJP- 72
SS- 28
UBT- 2
NCP- 0
CONGRESS-0
NCP SP-0
MNS-0
जालना
BJP- 41
SS- 12
UBT- 0
NCP- 0
CONGRESS- 9
NCP SP- 0
MNS- 0
लातूर
BJP- 22
SS- 0
UBT- 0
NCP-1
CONGRESS- 43
NCP SP- 0
MNS- 0
अमरावती
BJP- 19
SS- 2
UBT- 1
NCP-13
CONGRESS- 13
NCP SP- 0
MNS- 0
अकोला
BJP- 32
SS- 0
UBT- 1
NCP- 0
CONGRESS- 6
NCP SP- 1
MNS- 0
VBA- 5
चंद्रपूर
BJP- 18
SS- 1
UBT- 5
NCP- 0
CONGRESS- 26
NCP SP- 0
MNS- 0
कोल्हापूर
BJP- 19
SS- 14
UBT- 1
NCP- 3
CONGRESS- 28
NCP SP-0
MNS- 0
