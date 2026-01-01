नए साल पर मुंबई में ड्रिंक एंड ड्राइव के 299 केस, 13752 ई-चालान जारी

नए साल के स्वागत से पहले मुंबई ट्रैफिक पुलिस की ओर से यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया. 31 दिसंबर 2025 को मुंबई यातायात विभाग ने शहर भर में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई की. इस अभियान के तहत मुंबई के विभिन्न प्रमुख जगहों पर नाकाबंदी कर गाड़ी ड्राइव करने वालों की जांच की गई. खासतौर पर ड्रिंक एंड ड्राइव मामलों पर सख्त नजर रखी गई और नियमों का उल्लंघन करने वाले ड्राइवर और मालिकों पर ई-चालान की कार्रवाई की गई.

मुंबई के प्रमुख चौराहों, प्रवेश मार्गों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में नाकाबंदी कर ब्रीथ एनालाइज़र के जरिए जांच की गई. इस दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव के 299 मामले सामने आए.

मुंबई में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने के कितने मामले?

इसके अलावा बिना हेलमेट, सिग्नल जंप करना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल, गलत दिशा में वाहन चलाना, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना, ट्रिपल सीट, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना, गति सीमा का उल्लंघन समेत अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन के मामलों में कुल 13,752 ई-चालान जारी किए गए.

ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील

इन सभी मामलों में वसूले गए जुर्माने की कुल राशि 1 करोड़ 39 लाख 14 हजार 580 रुपये रही. मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें. शराब पीकर वाहन न चलाएं और सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता दें. नागरिकों के सहयोग से ही शहर की सड़कों को अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है.

मुंबई पुलिस ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया कि कमिश्नर देवेन भारती ने नये साल की सुरक्षा व्यवस्था की जांच के लिए बुधवार (31 दिसंबर) शाम को मरीन ड्राइव और गिरगांव चौपाटी का दौरा किया. सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि उन्होंने ‘‘नए साल में शहरव्यापी सुरक्षा और चल रहे विकास की समीक्षा’’ करने के लिए पुलिस के मेन कंट्रोल रूम का भी दौरा किया.