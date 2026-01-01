महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: BJP के बाद अब शिंदे और अजित पवार गुट ने खोला खाता, निर्विरोध जीत

महाराष्ट्र में महानगरपालिका चुनावों के नामांकन की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया के बाद अब राजनीतिक दल एक-दूसरे को झटके दे रहे हैं. कल्याण-डोंबिवली में बीजेपी की जीत के गुलाल के बाद अब केडीएमसी में बीजेपी–शिवसेना महायुति के कुल 9 नगरसेवक निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं. 122 सदस्यों वाली केडीएमसी में 9 सीटें निर्विरोध जीतकर महायुति ने मजबूत बढ़त बना ली है. इनमें बीजेपी के 5 और शिवसेना (शिंदे गुट) के 4 उम्मीदवार शामिल हैं. इससे महायुति समर्थकों में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है.

केडीएमसी में महायुति को बड़ी बढ़त

केडीएमसी में सत्ता स्थापित करने के लिए आवश्यक 62 सीटों के मुकाबले अब महायुति केवल 53 सीटें दूर है. मतदान से पहले ही महायुति ने सत्ता की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं. पहले बीजेपी के उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने से प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण की रणनीति सफल मानी जा रही थी. अब शिवसेना के 4 उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने के बाद कहा जा रहा है कि सांसद श्रीकांत शिंदे का मास्टरस्ट्रोक भी सफल साबित हुआ है.

BJP से कितने उम्मीदवार चुने गए निर्विरोध?

कल्याण-डोंबिवली महापालिका चुनाव से पहले ही बीजेपी की जीत की रफ्तार तेज हो गई है. रेखा चौधरी, आसावरी नवरे, रंजना पेनकर, मंदा पाटील के बाद वार्ड 24-बी से ज्योति पवन पाटील निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं. इसके साथ ही बीजेपी के निर्विरोध विजयी उम्मीदवारों की संख्या 5 हो गई है.

शिवसेना का भी डंका, 4 उम्मीदवार निर्विरोध जीते

कल्याण-डोंबिवली में शिवसेना (शिंदे गुट) का भी परचम लहराया है. सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे की रणनीति के तहत पैनल क्रमांक 24 से रमेश म्हात्रे, विश्वनाथ राणे और वृषाली रणजीत जोशी निर्विरोध चुने गए.इसके अलावा वार्ड क्रमांक 28-ए से हर्षल राजेश मोरे निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जो विधायक राजेश मोरे के पुत्र हैं.सभी निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लेने के बाद ये चुनाव निर्विरोध हुए और शिवसेना का भगवा फहराया.

भिवंडी महापालिका में भी BJP की जीत

भिवंडी महानगरपालिका चुनाव में बीजेपी ने जीत का खाता खोला है. प्रभाग समिति क्रमांक 17-बी से बीजेपी उम्मीदवार सुमित पुरुषोत्तम पाटील (पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील के भतीजे) निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फोन कर सुमित पाटील और कपिल पाटील को बधाई दी और इसे भिवंडी में बीजेपी की जीत की शुरुआत बताया.गौरतलब है कि पिछले 24 वर्षों में चार चुनावों के दौरान कोई भी उम्मीदवार निर्विरोध नहीं जीता था, यह रिकॉर्ड बीजेपी के सुमित पाटील ने पांचवें चुनाव में बनाया है.

महायुति ने 15 सीटों पर निर्विरोध दर्ज की जीत

केडीएमसी की 9 सीटों के साथ-साथ राज्य की अन्य महापालिकाओं में भी महायुति ने बढ़त बनाई है.