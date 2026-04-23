मुंबई: ड्रग्स पार्टी नेटवर्क का भंडाफोड़, अब तक 11 गिरफ्तार, भागने की फिराक में था मुख्य आरोपी

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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMumbai News: ड्रग्स पार्टी नेटवर्क का भंडाफोड़, अब तक 11 गिरफ्तार, भागने की फिराक में था मुख्य आरोपी

Mumbai News: ड्रग्स पार्टी नेटवर्क का भंडाफोड़, अब तक 11 गिरफ्तार, भागने की फिराक में था मुख्य आरोपी

Mumbai Crime News: NESCO कॉन्सर्ट में दो छात्रों की ड्रग्स ओवरडोज से मौत के बाद मुंबई पुलिस ने बड़ा ड्रग्स नेटवर्क उजागर किया है. मुख्य आरोपी आयुष साहित्य सहित 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं.

By : मृत्युंजय सिंह | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 23 Apr 2026 06:22 PM (IST)
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मुंबई के गोरेगांव स्थित NESCO में आयोजित एक कॉन्सर्ट में ड्रग्स ओवरडोज से हुई दो छात्रों की मौत के मामले में पुलिस ने शिकंजा कस दिया है. वनराई पुलिस ने इस ड्रग्स पार्टी नेटवर्क का बड़ा भंडाफोड़ करते हुए अब तक कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें मामले का मुख्य आरोपी आयुष साहित्य भी शामिल है. पुलिस ने आयुष के पास से करीब 15 लाख रुपये कीमत की 933 एमडी (MD) ड्रग्स की गोलियां बरामद की हैं.

नाकाबंदी देखकर सड़क पर फेंकी ड्रग्स

डीसीपी महेश चिमटे ने बताया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी आयुष भागने की फिराक में था. इसी दौरान पोलादपुर इलाके में पुलिस ने कड़ी नाकाबंदी कर रखी थी. पुलिस चेकिंग को देखकर घबराए आयुष ने 435 ग्राम वजन वाली ड्रग्स की 933 गोलियां सड़क पर फेंक दीं. हालांकि, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सारा नशीला पदार्थ जब्त कर लिया और उसे धर दबोचा.

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विदेशी सप्लायर फरार, पत्नी जिया जैकब गिरफ्तार

जांच में सामने आया है कि आयुष को ड्रग्स की खेप देने वाला मुख्य सप्लायर देश से बाहर (विदेश में) छिपा हुआ है. उसकी तलाश जारी है. वहीं, वनराई पुलिस ने सप्लायर की पत्नी जिया जैकब को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार, ड्रग्स की बिक्री से मिलने वाली मोटी रकम जिया जैकब के ही बैंक खाते में जमा की जाती थी.

आरोपियों की कस्टडी का ब्यौरा

गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें अलग-अलग कस्टडी में भेजा गया है:

  • पुलिस कस्टडी (रिमांड): मुख्य आरोपी आयुष साहित्य, सप्लायर की पत्नी ज़िया जैकब, आनंद पटेल और विनीत गेरेलानी.
  • न्यायिक हिरासत (जेल): रौनक खंडेलवाल, आकाश सामल, सन्नी जैन, बालकृष्णन कुरूप और प्रतीक पांडे.

2 छात्रों की मौत के बाद खुला था राज

यह पूरी कार्रवाई गोरेगांव के NESCO कॉन्सर्ट से जुड़ी है, जहां ड्रग्स के जानलेवा ओवरडोज के कारण दो छात्रों— श्रेया राय और बिस्मत सिंह भसीन की दर्दनाक मौत हो गई थी. इस दुखद घटना के बाद ही वनराई पुलिस ने इस पूरे ड्रग्स सिंडिकेट को नेस्तनाबूद करने के लिए यह बड़ा ऑपरेशन शुरू किया था.

मुख्य आरोपी आयुष का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड

पुलिस जांच में 23 वर्षीय आयुष साहित्य का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है. वह इससे पहले भी उल्हासनगर में एक ड्रग्स केस में गिरफ्तार हो चुका है. पुलिस पूछताछ में यह भी पता चला है कि आयुष के पिता का दो महीने पहले ही निधन हुआ था. फिलहाल वनराई पुलिस इस पूरे ड्रग्स नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है और फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है.

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About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 23 Apr 2026 06:17 PM (IST)
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MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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