मुंबई: किसी भी कीमत में बीजेपी के साथ...', स्थानीय निकाय चुनाव से पहले बैठक में बोले शरद पवार

शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गुट) की बैठक मुंबई के यशवंतराव चव्हाण सेंटर में हुई. इस बैठक में आने वाले स्थानीय स्वराज संस्थाओं (नगर परिषद, नगर पंचायत आदि) के चुनावों को लेकर कई अहम निर्देश दिए गए.

सूत्रों के मुताबिक, शरद पवार ने बैठक में स्पष्ट कहा कि पार्टी को किसी भी स्थिति में बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करना है. इसके अलावा, शरद पवार ने यह भी निर्देश दिया कि स्थानीय चुनावों में मूल ओबीसी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाए. यदि मूल ओबीसी प्रमाणपत्रधारक उम्मीदवार उपलब्ध न हो, तो कुणबी प्रमाणपत्र वाले उम्मीदवारों पर विचार किया जाए.

चुनावों को लेकर शरद पवार ने दिए ये प्रमुख निर्देश

किसी भी परिस्थिति में बीजेपी से गठबंधन नहीं करना है.

आगामी स्थानीय स्वराज संस्था चुनावों में मूल ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट देना.

जहां ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण है, वहां मूल ओबीसी को ही उम्मीदवार बनाना.

यदि मूल ओबीसी उम्मीदवार न मिले, तो कुणबी प्रमाणपत्र वाले उम्मीदवारों को टिकट देना.

मूल ओबीसी समाज को नाराज न करें.

इस दौरान बैठक में पार्टी के सांसद, विधायक और प्रमुख पदाधिकारी मौजूद थे. इन सबकी मौजूदगी में यह जरूरी निर्देश दिए गए हैं. आगामी निकाय चुनावों के लिए पार्टी के पदाधिकारियों को कमर कसने के लिए भी कहा गया.

बीजेपी से गठबंधन नहीं करेगी शरद पवार की पार्टी

इस निर्णय से यह साफ हो गया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार गुट) बीजेपी से गठबंधन नहीं करेगी, जिससे अजित पवार गुट (जो सत्ता में बीजेपी के साथ है) से उनका रास्ता और स्पष्ट रूप से अलग हो गया है.लोकसभा चुनावों में शरद पवार गुट ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 8 सीटों पर जीत हासिल की थी.

इसके बाद विधानसभा चुनावों में पार्टी ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी. अब स्थानीय चुनावों की तैयारी शुरू हो गई है, और इसी सिलसिले में यह रणनीतिक बैठक आयोजित की गई. इस बीच, महाविकास आघाड़ी (शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट, राष्ट्रवादी शरद पवार गुट, और कांग्रेस) के भीतर भी यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना का एकनाथ शिंदे गुट से कहीं भी गठबंधन न हो.